Policía desmantela laboratorio clandestino de droga en vivienda en el Callao

Durante el operativo se incautaron ketamina de uso veterinario, una balanza y pastillas de éxtasis, confirmando la fabricación y posible comercialización de drogas sintéticas (Créditos: Panamericana TV)

Un joven de 26 años fue arrestado en un inmueble del Callao tras descubrirse que utilizaba una olla arrocera para producir ‘tusi’, conocida también como cocaína rosada. La intervención policial se realizó después de un trabajo de inteligencia que permitió identificar la existencia de un laboratorio clandestino en una vivienda ubicada en el jirón Sáenz Peña.

Durante la operación, agentes del escuadrón de emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresaron al domicilio y subieron al segundo piso, donde hallaron la olla arrocera que funcionaba como equipo principal para procesar los insumos de la droga sintética. En la misma habitación encontraron una caja de ketamina de uso veterinario, una balanza y pastillas de éxtasis, elementos que confirmaron la fabricación y posible comercialización de estupefacientes desde ese lugar, según informó Buenos días Perú de Panamericana TV.

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La Policía informó que el detenido confesó vender cada dosis de ‘tusi’ a precios que oscilaban entre 25 y 50 soles, utilizando redes sociales y eventos electrónicos como canales de distribución. Según sus declaraciones, al principio preparaba la droga para consumo personal, pero amigos y conocidos comenzaron a solicitarle pequeñas cantidades, lo que lo llevó a iniciar la venta.

La intervención policial ocurrió después de un trabajo de inteligencia y denuncias vecinales que permitieron identificar la vivienda donde funcionaba el laboratorio (Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV).

El detenido explicó a los agentes que aprendió a elaborar la sustancia por medio de videos encontrados en la plataforma TikTok, donde observó tutoriales sobre el procedimiento y el uso de ollas arroceras para la mezcla de los componentes. “Lo vi en TikTok, ahí enseñan cómo se hace y qué se necesita. No era complicado”, afirmó ante la policía.

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Vecinos del sector señalaron que las constantes visitas de personas desconocidas y actitudes sospechosas alertaron sobre actividades ilícitas en la vivienda. Las denuncias realizadas por los residentes permitieron que las autoridades iniciaran la investigación, logrando intervenir el domicilio y detener al joven cuando se encontraba solo en el inmueble.

Actualmente, la Policía investiga si hay otros involucrados en la operación. También se presume que el detenido utilizaba servicios de motorizados para enviar la droga a diferentes puntos del distrito, aunque aún se desconoce el alcance total de la red.

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El detenido confesó que vendía cada dosis de tusi entre 25 y 50 soles, utilizaba redes sociales y eventos electrónicos para la distribución, y comenzó la fabricación para consumo personal antes de ampliar la venta por demanda de conocidos - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

¿Cómo funcionaba el laboratorio clandestino en el Callao?

El operativo permitió identificar el método utilizado para la producción de tusi: la olla arrocera servía como recipiente principal para mezclar ketamina, pastillas de éxtasis y otros insumos. La utilización de electrodomésticos comunes dificultó la detección del laboratorio, ya que evitaba llamar la atención sobre la presencia de equipos industriales.

Las autoridades recopilaron pruebas que serán fundamentales para el proceso judicial, incluyendo los dispositivos electrónicos empleados para la comercialización y los productos químicos hallados en la vivienda. El joven permanece bajo custodia mientras continúan las diligencias para esclarecer si existían cómplices o una red más amplia dedicada al tráfico de droga en la región Callao.

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