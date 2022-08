Melissa Paredes: Jueza negó pedido a modelo para que su hija sea trasladada a un albergue

Melissa Paredes pidió que su hija sea trasladada a un albergue por conflicto con su exsuegra. (Instagram)

En medio de su batalla legal con Rodrigo Cuba, Melissa Paredes solicitó que su hija de cuatro años, quien se encuentra viviendo en el domicilio de abuela paterna, fuera trasladada a un albergue. Sin embargo, la jueza de familia Leidi Oliva Díaz rechazó el pedido.

Según información difundida por diario El Popular, la magistrada del Octavo Juzgado de Familia denegó otorgar dichas medidas de protección a favor de la pequeña, puesto que no se ha encontrado pruebas suficientes que merezcan trasladar a la niña a un centro de resguardo.

Como se recuerda, la exconductora de América Hoy denunció a Ysmena Piedra, madre del futbolista, por el presunto delito violencia psicológica en agravio de su niña. Según ella, su exsuegra estaría limitando la comunicación entre ella y la menor, quien se encuentra bajo su cargo por orden del Poder Judicial.

Se descartó violencia psicológica

Se informó que la jueza Oliva Díaz no considera como “violencia famliar” el que no se le haya permitido a Melissa Paredes hablar por teléfono con su hija, ya que no ha causado afectación en la niña. Por el contrario, esto es considerado como “conflicto familiar”, ya que únicamente no está llegando a un acuerdo con la abuela.

De acuerdo a la madre del ‘Gato’ Cuba, no se le ha negado en ningún momento a que la modelo se comunique con la menor, pero sí refiere que las llamadas deberían realizarse respetando un horario establecido.

Incluso, refirió que los familiares maternos de la menor podrían visitarla bajo los mismos parámetros, denotando con ello predisposición respecto a la comunicación a favor de su menor nieta.

