Mamá de Rodrigo Cuba responde a denuncia de Melissa Paredes: “Sus llamadas me perturban”

Mamá de Rodrigo Cuba responde la denuncia de Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

No se quedó de brazos cruzados. La mamá de Rodrigo Cuba, Ysmena Piedra, se pronunció luego de la denuncia por violencia psicológica que le interpuso Melissa Paredes, quien aseguró que desde hace 13 días no tiene comunicación con su hija porque su exsuegra no se lo permite.

Luego que se hiciera pública dicha información, la progenitora del popular ‘Gato’ respondió a la denuncia, indicando que desde que fue notificada como la tutora provisional de la niña, las llamadas de la modelo no cesan, incluyendo los mensajes de WhatsApp de los familiares maternos.

Asimismo, la mamá de Rodrigo Cuba sostuvo que la insistencia de Melissa Paredes provoca que su estabilidad emocional se vea perturbada, así como el de su nieta, por lo que desde hace casi dos semanas ha decidido no responderle las constantes llamadas que le haría.

“He sido notificada con la ampliación de las medidas de protección en contra de la madre, sin embargo, desde ese día no cesan las llamadas hacia mi persona o mensajes de WhatsApp de sus familiares, situación que no solo me perturba, sino que pone en riesgo la estabilidad de la adecuación de mi nieta a su nueva realidad provisional”, dijo.

En ese sentido, Ysmena Piedra señaló que la exconductora de televisión prefiere anteponer su bienestar antes que el de su hija, algo con lo que evidentemente no se encuentra de acuerdo.

¿QUÉ DICE LA HIJA DE MELISSA Y RODRIGO?

El programa Amor y Fuego también reveló en su informa la pericia psicológica que el Ministerio Público le practicó a la hija de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes, indicando que los especialistas le consultaron a la niña con quién le gustar estar más.

La pequeña habría contestado que le gusta pasar más tiempo con su abuela materna, mientras que en segundo lugar puso a su madre Melissa Paredes, con quien juego y mira televisión. En tercer lugar estuvo el futbolista, señalando que con su papá también juega, pero también le ayuda a hacer su tarea.

MELISSA PAREDES FUE CONSULTADA SOBRE LA DENUNCIA

El magazine se animó a llamar a la modelo para saber su opinión al respecto; sin embargo, la exconductora de televisión precisó que no podía contestar las preguntas que le estaban realizando, pues la justicia se lo tendría prohibido.

“ Perdón pero no puedo hablar, tengo prohibido hablar ”, le respondió la actriz a la reportera de Amor y Fuego. De otro lado, también se intentaron comunicar con Celia Rodríguez, mamá de la modelo, quien dijo que en su momento saldría a pronunciarse. “Me encantaría contestarte y no sabes cómo ni cuánto, pero no puedo por el bien de mi nieta, no puedo. Me encantaría, va haber el momento, no te preocupes”, sentenció.

