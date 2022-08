Anthony Aranda reaparece en redes enojado y aclara por qué estuvo en el Ministerio de la Mujer

Anthony Aranda se pronuncia en sus redes sociales. (Foto: Composición)

Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes, ha estado desaparecido desde hace un tiempo tras desatarse la guerra legal entre la modelo y su exesposo Rodrigo Cuba. Sin embargo, una reciente publicación hizo que reapareciera para aclarar la situación y hacer un enérgico pedido.

Como se recuerda, Anthony Aranda fue captado en el Ministerio de la Mujer esperando a alguien. De inmediato nacieron dos especulaciones, que estaba esperando a Melissa Paredes o que era parte de todo este proceso y había sido citado.

Ante ello, el coreógrafo no dejó pasar más tiempo y publicó una historia de Instagram donde aclara pro qué estuvo en dicho ministerio. “Dejen de estar inventando tanta tontería, me verán en cualquier lugar apoyando a mi novia. creo que ya es hora que respeten y se hagan a un lado” , escribió bastante fastidiado.

Con esta respuesta descartó que haya sido citado, remarcando que en el proceso solo estaba involucrada su pareja, quien hasta la fecha no puede ver a su hija hasta que se solucionen los problemas legales con su exesposo y cumpla una serie de requisitos, entre ellos no exponer a su hija y llevar terapia psicológica.

Cabe indicar que Rodrigo Cuba tampoco puede ver a la menor. Esto después que se le abriera a Rodrigo una investigación por presunta violación sexual.

Anthony Aranda desde hace un tiempo ha tratado de mantenerse margen, al igual que Melissa Paredes ha optado por no estar activo en las redes sociales. Asimismo, no se ha pronunciado sobre su repentina salida de Esto es Guerra, cuya producción tampoco se ha referido al tema.

Por su parte, Melissa Paredes decidió denunciar a la madre de Rodrigo Cuba, pues señala que no puede comunicarse por llamadas ni videollamadas con su hija. En su última edición, del 3 de agosto, el programa Amor y Fuego difundió una declaración donde la actriz luce bastante afectada.

“Disculpa la verdad, no quiero hablar del tema (...) me gustaría poder conversar contigo, pero no puedo, perdóname. Perdón de verdad, no puedo hablar, no puedo hablar nada porque tengo prohibido hablar”, indicó Melissa, quien está siguiendo terapia psicológica.

“Se le escuchaba bajoneada, destruida, no podía decir absolutamente nada, y es que, dentro de las medidas de protección, los padres y familiares están impedidos de exponer a la menor en forma innecesaria”, indicó la reportera del programa de Willax TV.

MADRE DE RODRIGO CUBA RESPONDE

La mamá de Rodrigo Cuba sostuvo que la insistencia de Melissa Paredes provoca que su estabilidad emocional se vea perturbada, así como la de su nieta, por lo que desde hace casi dos semanas ha decidido no responderle las constantes llamadas que le hacía.

“He sido notificada con la ampliación de las medidas de protección en contra de la madre, sin embargo, desde ese día no cesan las llamadas hacia mi persona o mensajes de WhatsApp de sus familiares, situación que no solo me perturba, sino que pone en riesgo la estabilidad de la adecuación de mi nieta a su nueva realidad provisional ”, dijo.

En ese sentido, Ysmena Piedra señaló que la exconductora de televisión prefiere anteponer su bienestar antes que el de su hija, algo con lo que evidentemente no se encuentra de acuerdo.

Ysmena Piedra se defendió de la denuncia por violencia psicológica que le interpuso Melissa Paredes. La mamá de Rodrigo Cuba explicó por qué no le responde las llamadas.

