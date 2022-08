Melissa Paredes denuncia a la mamá de Rodrigo Cuba por violencia psicológica

Melissa Paredes denuncia a la mamá de Rodrigo Cuba. (Foto: Instagram)

De nunca acabar. Luego de haber perdido la custodia de su hija debido a las medidas dictadas por el Octavo Juzgado de Familia, Melissa Paredes vuelve a hacer noticia, pero esta vez por denunciar a la mamá de Rodrigo Cuba.

Según a la información que tuvo acceso Amor y Fuego, la modelo se encuentra bastante ofuscada porque su exsuegra no le permite tener algún tipo de comunicación con su hija, ocasionándole un malestar psicológico.

“ Denuncia por violencia psicológica a la abuela de su menor hija y exsuegra, la señora Ismena Piedra Calderón, de 60 años, en circunstancias de que desde el día 19 de julio, 13 días, no deja saber ni comunicarse con su menor hija , ya que la abuela materna es la que se encuentra al cuidado de la menor”, dijo Rodrigo González.

Asimismo, Melissa Paredes en su denuncia aclara que las medidas impuestas en su contra no dicen que ella no se puede comunicarse con su hija, por lo que no entiende el motivo por el cual la mamá de Rodrigo Cuba no deja que ella hable con su pequeña por teléfono.

“Si bien es cierto que existen medidas de protección dictadas por el Octavo Juzgado de Familia, no existen ningún tipo de impedimento de comunicación de la madre con la menor, y a pesar de las insistencias de saber de la menor, además de enseñarle la orden dictada, ella se niega a comunicarla con su menor hija, aislándola de la madre, afectándola psicológicamente a ella y su hija ”, dice el parte de la denuncia.

Cabe recordar que debido al enfrentamiento mediático entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, la Unidad de Protección al Menor del Ministerio de la Mujer tomó la decisión de quitarles de manera temporal la custodia de su hija, siendo la abuela materna la elegida para su cuidado de manera temporal.

De otro lado, la exconductora de televisión aclara que la conducta de su exsuegra (de no permitir que se comunique con su hija), no solo la tiene con ella, sino también con cualquier familiar materno.

De acuerdo a Melissa Paredes, la mamá de Rodrigo Cuba no le permite que se comunique con su hija pese a que no existe algún impedimento.

