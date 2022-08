Chicos reality que salieron de un momento a otro de programas de competencia

Chicos realitys que ya no aparecen en programas de competencia. (Instagram)

Los realitys de competencia han sido una perfecta plataforma para que varias figuras de la televisión sean conocidos, mucho de ellos sacaron provecho y desarrollaron una carrera artística. Otros han formado empresas y se mantiene en el mismo programa, pero algunos solo participaron en algunas temporadas y luego desaparecieron.

Como es el caso reciente de Anthony Aranda, quien ya no aparece en el programa de ‘Esto es Guerra’. Según informes, el motivo sería su relación con Melissa Paredes, puesto que ella se encuentra en el ojo de la tormenta por los temas legales que tiene con su exesposo Rodrigo Cuba y la disputa por la tenencia de su menor hija.

La última vez que apareció en el programa de América televisión, fue a inicios de julio y los conductores del show, tanto Renzo Schuller como Johanna San Miguel no han comentado nada con respecto a su salida. El bailarín tampoco ha usado sus redes para explicar su ausencia en el show de Pachacámac, mientras se dedica a brindar clases de baile que en una academia de baile.

Pero, hay otras personas que salieron de una forma abrupta de estos programas y ya no volvieron aparecer; tales como Austin Palao, Diego Zurek, Luana Barrón, Bruno Agustini, Camila Heredia, entre otros.

Anthony Aranda apareció por última vez en Esto es Guerra el viernes 1 de julio. (Foto: Captura de América TV)

Austin Palao

En el 2021, Austin Palao se encontraba suspendido de unas cuerdas pasando una prueba extrema de altura en el set de Pachacámac, y se dio cuenta que no estaba del todo seguro, por tal motivo se quejó en vivo con la producción porque consideraba que las medidas de seguridad no eran las suficientes y cualquiera podía correr peligro. Esto fue motivo suficiente para que Peter Fajardo a cargo del programa lo suspendiera y fuera su última participación en un reality de competencia. El actual enamorado de Flavia Laos está dedicando a su carrera de cantante, influencer y modelo de pasarela.

Austin Palao y su salida de Esto es Guerra. (Foto: Composición)

Miguel Arce

El actor que reside en México, también paso por los realitys de competencia, ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’. A pesar de que goza de mucho éxito en las producciones extranjeras que ha trabajado como ‘La Rosa de Guadalupe’, ‘Como dice le dicho’ y otras series mexicanas. No se olvida que un día usó, la camiseta de color verde. A fines del mes pasado compartió una historia en su cuenta de Instagram saludando los 12 años de programa de ATV.

“Bellas épocas”, escribió en su cuenta oficial de Instagram. Pero no solo eso, también recordó a sus más de 500 mil seguidores que el reality de competencia conducido por Gian Piero Díaz y Renzo Schuller ha vuelto a ser transmitido en el marco de su aniversario número 12″.

Miguel Arce no olvida su participación en Combate, reality de competencia que lo lanzó a la popularidad. (Foto: Composición)

Diego Zurek

El exfutbolista estuvo en una temporada en ‘Esto es Guerra’ en el 2020 y el año pasado se cobró su venganza y retornó, sin embargo, hizo más noticia por ser intervenido debido a que asistió al cumpleaños de la cantante Yahaira Plasencia y violar las normas en plena pandemia. A dicha fiesta acudieron también Pancho Rodríguez, Ximena Peralta y Facundo González. Todos fueron suspendidos del programa y les colocaron una multa. Fue relacionado sentimentalmente con Yahaira Plasencia, Isabel Acevedo y Luciana Fuster.

Diego Zurek ya no aparece en 'Esto es Guerra'

Luana Barrón

La última participación de la bella influencer fue el año pasado en ‘Esto es Guerra’ y fue eliminada tras ceder su lugar a su compañero Hugo García. la modelo peruana tuvo que despedirse de su equipo de los ‘Combatientes’, en donde no pudo demostrar todo su nivel físico.

Pero también había sido suspendida del programa por no cumplir con la cuarentena establecida por el Gobierno para evitar el contagio de coronavirus. En ese entonces uso sus redes sociales para pedir las disculpas públicas. Hasta el día de hoy no ha sido convocada para otro programa y está abocada a su trabajo como influencer.

Luana Barrón ya no está en 'Esto es Guerra'.

Camila Heredia

A pesar de que su participación fue algo fuera de lo común ya no regresó más a la competencia. Camila Heredia, fue una de las integrantes del equipo de producción de ‘Esto es Guerra’ que ingresó al equipo de los combatientes a pedido de Rafael Cardozo, sin embargo a los pocos días fue eliminada.

Camila agradeció la oportunidad de haber pertenecido al programa y de demostrar su capacidad física. “Quiero agradecer a mi productor, a toda la producción, a todos mis compañeros que me apoyaron en esta decisión tan loca y al público que me demostró todo su cariñó”, dijo Heredia antes de retirarse del set.

No obstante, no sería la primera vez en televisión, puesto que Camila también participó en un reality llamado ‘Comando’, el cual era transmitido por un canal de cable, además tenía la conducción de Poly Ávila y Diego Chávarri, excompetidores del conocido programa de América TV.

Camila Heredia fue eliminada a pocos días de ingresar a los combatientes. (Foto: Captura TV)

Diego Chavarri

Otro exfutbolista que ya no aparece en televisión es Diego Chavarri pero su ausencia no se debería a una indisciplina o mal rendimiento sino porque la producción le estaría debiendo el pago de un seguro de salud al deportista.

Diego se comunicó con el programa ‘Amor y Fuego’ en febrero del 2021 para contar que el programa de América Televisión no lo apoyo en el pago de su operación de una hernia inguinal que le ocurrió producto de competir en las pruebas extremas.

“Dieguito tuvo que ir a la clínica, operarse con su dinero y pagar su recuperación, que no me llevó un año, sino dos o tres y hasta hoy no me devuelves ese pago” , explicó a los conductores que lo escuchaban atentos.

También detalló que la productora tampoco le pagó los meses de su contrato de trabajo. “Me prometieron seguir pagándome los meses que quedaban en el contrato porque simplemente no podía seguir trabajando y he estado esperando la fianza hasta ahora”, puntualizó.

El exfutbolista arremetió contra Esto es Guerra tras la caída de Elías Montalvo durante juego. (Foto: Instagram / Captura América TV)

Bruno Agostini

Estuvo junto a su hermano Fabio Agostini en programa de competencia en ATV. Se retiró debido a una lesión en el tobillo izquierdo que se hizo luego de competir en una prueba en el 2018. Luego no fue llamado para otros realitys debido a que fue uno de los primeros en pedir las mejores condiciones de seguridad en este tipo de programas. Además, el año pasado declaró en el programa de Rodrigo González que no está de acuerdo con Peter Fajardo con su forma de llevar los show y por ende, no regresaría.

Bruno Agostini ya no aparece en programas de competencia.

Pancho Rodríguez

El chico reality, Pancho Rodríguez no ha podido a retornar a nuestro país debido a un impedimento por la Superintendencia Nacional de Migraciones ya que fue sancionado por asistir a una fiesta de cumpleaños de la cantante Yahaira Plasencia. El ciudadano chileno se fue por fiestas de navidad y año nuevo a su tierra natal a pasarla con sus hijas y cuando quiso regresar a disfrutar el verano limeño, las oficinas de Migraciones no le permitieron entrar. Hasta el momento no puede regularizar su situación y debido a esto no puede trabajar en ningún programa de competencia como lo es ‘Esto es Guerra’.

Pancho Rodríguez se quiebra en vivo al hablar de su situación migratoria. (Foto: Captura TV)

