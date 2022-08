Mario Irivarren agradeció haber estado alejado de la TV tras su regreso a EEG: “Me sirvió para cosas positivas”

Mario Irivarren feliz de regresar a Esto es Guerra y cuenta que estar alejado de la televisión ha sido un beneficio para su vida personal. (América Espectáculos)

La última edición de Esto es Guerra dejó a más de uno sorprendido con el anuncio de Mario Irivarren como una de sus ‘bombas’. El chico reality regresó a la competencia tras estar 8 meses alejado del programa de América Televisión.

Según explicó el empresario, su retorno no estaba planificado y fue la llamada del productor horas antes que comience EEG que lo convenció. “Me siento nervioso, emocionado, contento de estar nuevamente por aquí de la manera más inesperada. Literal, me llamaron hace una hora, no estoy bromeando. Yo a las 18:00 horas tenía una ‘pichanga’ (partido de fútbol) y a las 17:45 me llama Peter para decirme que vaya al programa”.

Mario Irivarren dio mucho de qué hablar y los medios de comunicación no dudaron en abordarlo. Ante las cámaras de América Espectáculos, el modelo comenzó diciendo que durante los últimos meses estuvo enfocado en su empresa textil así como en viajar a diferentes países.

“Estuve bastante dedicado al trabajo, a mi taller, este año frente a la demanda si fue necesaria mi presencia y estuve enfocado en eso y viajar. Durante 10 años no he tenido más que un par de oportunidades para viajar y este año dije: ‘No hay horario fijo que cumplir, aprovechemos y conozcamos el mundo’”, dijo el popular ‘Iri’.

“Siempre de todo se aprende algo, además, este tiempo alejado de la televisión me ha servido para muchas cosas positivas, para viajar, para enfocarme en el negocio, recuperarme de las lesiones y tomarme una pausa. Me ha servido para ver las cosas con más calma y claridad”, agregó.

En otro momento, dejó en claro que actualmente se encuentra soltero y no busca una relación sentimental. Esto después de ser captado bailando sensual salsa con una mujer en Ibiza. Recordemos que, Mario Irivarren y Vania Bludau pusieron fin a su romance en marzo del 2022 y desde entonces cada uno generado portadas con diferentes hechos.

Asimismo, habló de la terapia para el control del enojo e ira que decidió iniciar cuando se desató el escándalo de agresión contra su expareja. “Creo que estoy en un bonito proceso de crecimiento personal. Creo que llega una etapa en tu vida, sobre todo yo que tengo 31 años, en los que ya tienes la experiencia suficiente para analizar tus aciertos y desaciertos del pasado y replantearte las cosas para mejor. En eso ando”.

¿Por qué no fue convocado a inicios de año?

Mario Irivarren era uno de los integrantes de Esto es Guerra que siempre era llamado para integrar el programa debido al tiempo que tenía dentro del reality; sin embargo, cuando se estrenó la décima temporada de EEG, no apareció.

Los motivos de su ausencia se habrían debido al escándalo que protagonizó durante el verano del 2022 con Vania Bludau, cuando el modelo fue captado calmando a su entonces novia mientras discutía con las autoridades por no respetar las normas, incluso amenazó a uno de los policías.

Pese a que salió a pedir disculpas y admitir su error, EEG no lo habría considerado más para no tener entre sus filas a participantes que han recibido duras críticas por parte del público.

