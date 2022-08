Ministros salen en defensa de Pedro Castillo tras fallida detención de Yenifer Paredes: “Pretenden continuar con la vacancia”

Roberto Sánchez, Félix Chero y Alejandro Salas. (De izquierda a derecha)

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Félix Chero, salió en defensa del presidente de la República, Pedro Castillo, luego que personal de la Fiscalía y de la Policía Nacional hayan ingresado a Palacio de Gobierno para intentar detener a la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes, quien se encuentra no habida.

“No podemos permitir excesos ni abusos, cuando se desnaturaliza la investigación, cuando se realizan reuniones para tratar temas específicos como la investigación del presidente, sin lugar a dudas podemos dudar y sospechar que tras estas reuniones hay una intención direccionada a pretender continuar con este propósito de vacancia del presidente. Lo que exigimos es que se hagan actos dentro del marco de la Constitución y la ley, que se hagan investigaciones objetivas de tal forma que esto demuestre que hay una investigación que la Fiscalía ha establecido como un acto propio de sus funciones, pero cuando se extralimitan, debemos de dejar constancia de ello”, precisó.

“Sin lugar a dudas hay acciones que constituyen excesos. Constantemente se pretenden abrir investigaciones sin que tengan una correcta calificación jurídica de los tipos penales por los cuales se pretenden aperturar investigación. Esto es lo que ha señalado el abogado del presidente (Benji Espinoza), esa es su defensa, esa es la estrategia, nosotros lo que hacemos es defender las políticas públicas como ministros de Estado y somos los asesores del presidente en los temas institucionales”, dijo Chero junto al ministro de Trabajo, Alejandro Salas, y el titular de la cartera de Turismo, Roberto Sánchez.

Fiscalía y Diviac llegan a Palacio de Gobierno. VIDEO: Canal N

Al ser consultado en cuanto a la desaparición de la hija putativa del mandatario, sobre quien recae una orden de detención preliminar por 15 días, el ministro de Justicia precisó que no se debe “particularizar” las acciones de la Fiscalía.

“Cuando hablamos de aquellos que están llamados por la justicia para responder para responder por las investigaciones, se tiene que hablar en integro de todos aquellos que están en esta condición. La Policía va a tener que hacer su investigación, la Fiscalía va a tener que hacer su investigación, realizar sus actos y cumplir con sus mandatos establecidos”, manifestó.

Sobre las acciones que tomará el Ministerio Público para dar con el paradero de la hermana de la primera dama, Lilia Paredes, precisó que no tiene conocimiento de dichos actos.

“Como sector justicia, no se nos notifica esos actos, son actos de investigación que se notifican al asesor del presidente. Él va a tener que responder frente a esos actos, a nosotros no se nos dice nada. Tampoco hemos participado ni hemos sido parte de esta diligencia, por eso no sabemos cuál es el estado”, indicó.

Por su parte, Alejandro Salas explicó que llegó a Palacio de Gobierno sin saber que estaba ocurriendo en su interior. “Fiscalía está haciendo su trabajo, no sé si ya lo terminó. Que lo siga haciendo, pero es su trabajo. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo”, expresó.

