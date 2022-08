Yenifer Paredes: Los delitos por los que se le acusa a la cuñada del presidente Pedro Castillo

Yenifer Paredes y Hugo Espino se ponen en una situación delicada al haber faltado a la citación de la Fiscalía, de acuerdo con expertos. Foto: Andina

Yenifer Paredes, hermana de la primera dama y también considerada como una hija para el presidente Pedro Castillo, se encuentra otra vez en la notoriedad tras conocerse un requerimiento de detención preliminar por el plazo de 15 días por los diferentes delitos que se le investiga en agravio al Estado.

A Paredes no se le veía con frecuencia en los eventos públicos, solo cuando el mandatario Castillo aún era candidato. Sin embargo, en setiembre pasó a ocupar las portadas de los medios de comunicación tras emitirse un reportaje por el programa periodístico Cuarto Poder. En el video se visualiza a la menor de los hermanos Paredes junto a Hugo Espino Lucana, gerente general de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC, hablando sobre una obra en el distrito de Chadín, Cajamarca.

Ante ello, a la hija putativa del mandatario de la Nación se le abrió diferentes investigaciones, de las cuales también se encuentran involucrados sus hermanos mayores, David y Walther Paredes.

Tráfico de influencias

El Ministerio Público abrió investigación contra Yenifer Paredes por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias. Este caso se encuentra a cargo de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

La investigación se da al apreciarse a Paredes puesto un chaleco de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC, quien según sus declaraciones llegó al lugar para recoger datos y aprobar un proyecto que se encontraba trabajando.

“Es para mí, para mis compañeros muy gratificante estar hoy con ustedes. De antemano agradezco la invitación del señor alcalde y el apoyo también brindado. Entonces estamos aquí para cumplir una función que ya está encaminada. El perfil ya está aprobado, de su proyecto. Entonces yo he venido el día de hoy a sacar los datos necesarios para llevar y aprobar el proyecto que necesito. Necesito hacerles un empadronamiento”, se le escucha decir a Yenifer Paredes.

Sin embargo, en octubre del 2021 la empresa de Hugo Espino ganó un contrato con el Estado por más de 3 millones de soles. Esta obra consistía en la recuperación de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa Santiago Antúnez de Mayolo.

Lavado de activos

Por otro lado, el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, liderado por Marita Barreto, decidió iniciar investigación a Yenifer Paredes por el delito de lavado de activos. Esto debido a que se conoció que los otros hermanos de la primera dama, David y Walther Paredes, depositaron 90 mil soles a los hermanos Espino Lucana. Asimismo, también fueron incluidos en la investigación.

Sin embargo, el abogado de Hugo Espino, Juan Ramos, confirmó dicho depósito aludiendo que era un préstamo de los hermanos Paredes. Este monto fue depositado en dos partes, primero en S/70,000 y luego S/20,000.

“En los seis meses anteriores no hubo un depósito, pero sí es verdad que en octubre del año pasado hubo depósitos de 70,000 soles y 20,000 soles. Es una operación transparente y bancarizada, no vamos a negar los datos, pero ha habido una omisión, no es un pago ilícito sino es un préstamo que hace el señor David a mi patrocinado”, declaró el letrado a Punto Final.

No obstante, estos depósitos son sospechosos para el Equipo Especial, porque el empresario Espino no conocía a uno de los hermanos. En este sentido, el abogado afirmó que Hugo Espino solo conoce a David Paredes, pero no a Walter Paredes. Ante la consulta de cómo Walter depositó dicho monto a una persona que no conoce indicó “bueno ese detalle vamos a explicar al Ministerio Público”.

Organización criminal

El Equipo Especial de Fiscales también decidió ampliar la investigación por la presunta comisión del delito de organización criminal. Además, se abrió pesquisas a Hugo Espino y al alcalde de Anguía, Nenil Medina.

