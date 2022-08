Mario Irivarren regresa a Esto es Guerra y se disculpa con sus amigos

El modelo relató que la producción del reality lo llamó una hora antes que empiece el programa y tuvo que cancelar una salida con sus amigos.

Nadie se lo esperaba. Mario Irivarren volvió a Esto es Guerra luego de haber estado alejado del reality durante ocho meses. Como se recuerda, el modelo no había sido convocado para la décima temporada del programa pese a ser uno de los competidores históricos.

“Me siento nervioso, emocionado, contento de estar nuevamente por aquí de la manera más inesperada. Literal, me llamaron hace una hora, no estoy bromeando. Yo a las 18:00 horas tenía una ‘pichanga’ (partido de fútbol) y a las 17:45 me llama Peter para decirme que vaya al programa”, precisó.

“Le pido disculpas a mis amigos por haberlos cancelado a última hora, odio a los que hacen eso, pero bueno. Peter me dijo que venga en ropa de deporte y justo estaba con ropa de deporte”, añadió.

“Yo cuando iba por la calle, cualquier persona que se cruzaba me preguntaba: “Mario, ¿cuándo vuelve?” Yo les decía que de verdad no sabía y que sería cuando la vida quiera. Lo más curioso es que yo llegué hoy día a mi casa como a las 15:00 horas y mi portero me pregunta: “¿No hay posibilidad de que vuelvas a Esto es Guerra?” Y yo le respondí: “La verdad Don Lucho no sé, si me llamaran voy, pero no me han llamado”. Sí estoy feliz”, reveló.

