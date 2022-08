Laura Bozzo y todas las veces que se enfrentó a Ivonne Montero en La Casa de los Famosos 2

Laura Bozzo e Ivonne Montero tuvieron más de un enfrentamiento en La Casa de los Famosos 2. (Instagram)

El paso de Laura Bozzo por La Casa de los Famosos 2 fue una de las más comentadas durante el tiempo que estuvo en el reality, aunque la conductora peruana lamentablemente no llegó a la final, una de sus enemigas si lo hizo y se llevó el premio mayor, nos referimos a la mexicana Ivonne Montero.

Durante el tiempo que las artistas estuvieron en el programa de Telemundo tuvieron en más de una ocasión un fuerte intercambio de palabras, las cuales han quedado documentadas y expuestas en las redes sociales.

Luego que se diera a conocer que Ivonne Montero ganó La Casa de los Famosos y se llevó el premio de 200.000 USD, muchos recordaron los enfrentamientos que tuvo con Laura Bozzo.

Su primera pelea

El primer pleito que tuvieron fue cuando Laura Bozzo botó a Natalia Alcocer del cuarto en el que se quedaban, diciéndoles a sus compañeros que debían de elegir entre una de las dos, causando una gran incomodidad entre todos los presentes.

De inmediato se desató un fuerte cruce de palabras, por lo que Ivonne Montero intentó interceder para calmar la pelea, provocando que la popular ‘Abogada de los pobres’ explote en su contra.

“Deja de verme así con esa cara”, dijo, al encontrar una Ivonne Montero encendida. “ Tú a mí no me vas a hablar así porque no he hablado ni cinco minutos contigo ”, respondió. “Tú sabes quién votó contra Potro y vienes a hacerte la víctima. Ahora resulta que nadie votó contra Potro”, precisó Laura Bozzo.

“Relájate muchísimo, mujer. Si quieres mantenerte en esta casa tienes que relajarte”, señaló la actriz mexicana; sin embargo, la peruana aseguró que si ella quiere se larga en ese preciso momento, pues a diferencia de ella, no necesita estar en la casa por fama.

La eufórica reacción de Laura Bozzo cuando no fue eliminada.

Tuvieron un segundo encuentro

El segundo enfrentamiento que hubo entre Ivonne Montero y Laura Bozzo se dio cuando la conductora peruana vio que la actriz utilizaba la mesa de la casa para hacer una manualidad para su hija. “Bueno, la casa es tuya, Ivonne”, gritó la peruana, causando incomodidad en su compañera.

Debido a que la mexicana la ignoró por completo, Laura comenzó a rayar los espejos con esmalte, aunque inmediatamente le ordenaron limpiarlos. “ Deberías estar en mi lugar, pero eres tan miserable de corazón, no puede ni siquiera tener empatía, qué triste , qué decepción haberte conocido en este reality... Qué horror, que me conoce bien de la persona que soy... quiero enterarme. Nada va a empañar mi felicidad, está que se muere de rabia (...) patética”, dijo.

Asimismo, luego de salir del confesionario, la presentadora de televisión destruyó lo que Ivonne había hecho para su hija en la mesa, asegurando que si ella ganaba el reality iba a ser porque la genta la quería y no por manipularlos. “Si yo ganó acá será por la gente, y esta hipócrita manipuladora que usa a su hija para dar lástima, me repugna”, señaló.

Esto provocó que finalmente ambas tuvieran un nuevo cruce de palabras. “ Tu pobreza de alma, de miseria ”, fue la respuesta de Montero. “En mi vida he ganado un dólar por exponer a mis hijas, en mi vida”, gritó la peruana.

Bozzo y la actriz mexicana se pelearon nuevamente en "La casa de los famosos"

SEGUIR LEYENDO: