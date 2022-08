Laura Bozzo y Luis Caballero “Potro”, de Acapulco Shore, se volvieron a besar; así ocurrió el momento

Así fue el beso entre Laura Bozzo y Luis Caballero “Potro” (Foto: Instagram/@telemundorealities)

La eliminación de Laura Bozzo ha sido una de las salidas más controversiales en la historia de los reality show en español, pues es difícil que la favorita a ganar sea expulsada a solo una semana de llegar a la gran final. Sin embargo, la peruana sabe muy bien cómo hacer de su presencia en televisión un meme viral y lo ha vuelto a hacer.

En una reciente “gala de eliminación” hecha por Telemundo, la presentadora de Laura En América contó con la presencia de invitados especiales, como su gran amiga Brenda Zambrano -quien la respaldó durante todo su paso en el reality show- y uno de los personajes más controversiales de MTV: Luis Caballero Potro.

Laura Bozzo al saber que el integrante de Acapulco Shore estaba presente en su entrevista, no dudó en correr a saludarlo de una forma muy especial, pues la reina de los talk shows lo besó en la boca, reviviendo el controversial momento que vivieron dentro de La Casa de los Famosos 2. La peruana externó su alegría por tener de nuevo al único hombre que ha podido jugar “pesado” con ella, permitiéndole hacerle bromas como cuando dijo que se le había caído un diente.

“Con varios de acá tenemos muchas cosas que hablar”, expresaba Bozzo cuando Potro le hizo caras “de coqueteo”, a lo que de inmediato reaccionó cortando con la entrevista de Héctor Sandarti para ser ella misma quien se acercara a él y en un intento de saludo cordial le robara un beso que ahora ha sido motivo de memes en redes sociales.

El ex integrante de Acapulco Shore -aunque actualmente participa en la versión internacional All Star Shore, donde junto a Karime Pindter representa México- tomo todo con muy buen humor no dejando de sonreír ante las cámaras y dejando ver su asombro y emoción de haber protagonizado otro viral momento, pues su primer beso fue todo un fenómeno en internet y él con más tiempo fuera del reality lo sabía.

En redes sociales divertidos comentarios no tardaron en llegar pues el divertido beso ha sido compartido en diversos grupos de fans del reality show de MTV así como los nuevos que se han sumado desde la llegada de La Casa de los Famosos y la interacción de Manelyk González en la primera temporada.

Así fue el primer beso que se dieron dentro del reality (Captura de pantalla YouTube: La Casa de los Famosos recuperada por @LaComadritaOf2)

“Si lo que quieren es darnos algo extraño en televisión nacional, pues muy bien logrado”. “Laura Bozzo siendo tan icónica aún después de ser expulsada”. “Una vez más, con este beso, quedó claro que Laura Bozzo es la verdadera ganadora de la temporada”. “Que disfruten sus 200 mil dólares, porque Bozzo ya ganó la temporada y con este tipo de cosas el público juvenil que no la topaba o la quería ahora exige que se integre a Acapulco Shore, bueno aunque sea haga un cameo especial”, comentaron.

Laura Bozzo: la reina sin corona de “La Casa de los Famosos 2″

“Después de 84 días, Laura Bozzo debe abandonar La Casa de los Famosos. ¿Se merecía salir en estas instancias”, escribió la cuenta oficial de Telemundo, compartiendo la inesperada noticia.

La presentadora de talk show -contenido de entrevistas de televisión centrado en escuchar la opinión de uno o varios invitados, a veces en formato de debate-de inmediato dio sus primeras declaraciones y aunque se mostró tranquila y solo agradeció por la oportunidad de estar en el espacio televisivo, también confesó que ya sospechaba que no iba a seguir concursando.

Laura Bozzo fue eliminada de La Casa de los Famosos. (VIDEO: Telemundo)

“Muy contenta de verdad. Me siento orgullosa por mi participación y de haber podido ser como soy. Prefiero salir con la cabeza en alto y con dignidad que estar en un lugar donde se arrancan el corazón por 200.000 dólares. Se los regalo”, declaró en su recibimiento con los presentadores de la gala.

