Christian Domínguez enfurece con psicóloga de América Hoy por afirmar que los infieles no cambian

Christian Dominguez furioso con psicóloga de América Hoy por afirmar que los infieles no cambian | VIDEO: América TV / América Hoy

Durante la emisión de América Hoy, de este jueves 4 de agosto, Christian Domínguez se mostró bastante incómodo con la psicóloga Lizbeth Cueva, quien estuvo parcialmente de acuerdo con la frase “los infieles no cambian, sino descansan”. El cumbiambero desató toda su indignación en plena transmisión en vivo, lo que fue tomado con humor por sus compañeros del programa.

Todo empezó durante el segmento “¿Tramposo o coqueto?”, en donde el cantante nacional no quiso catalogar a ninguno de los personajes de la farándula presentados como “tramposos”. Según dijo, tomó esta decisión porque él también cometió errores en el pasado y cree que estos no definen a nadie como persona.

“Mis errores del pasado no tienen nada que ver con las cosas que ustedes piensan. Son malas decisiones que tomé porque no supe actuar de buena manera. Yo cometí errores por malas decisiones, porque pensé que era la mejor forma de no dañar a la persona, pero me estaba equivocando. Por eso no me gusta hablar”, expresó.

Christian Domínguez vivió incómodo momento en América Hoy. (Foto: Captura de América TV)

La psicóloga Lizbeth Cueva escuchó atentamente cada una de sus palabras, pero luego le pidió a la producción que le cortara el micrófono a Domínguez. Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna se rieron de la situación, pero la actual pareja de Pamela Franco no pudo ocultar su molestia.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ EXPLOTA

Pese al tenso momento, Lizbeth Cueva siguió opinando sobre el tema de la infidelidad, asegurando que las personas que engañaron alguna vez a sus parejas no cambian necesariamente si ahora se muestran leales en sus nuevas relaciones.

“No por dejar de comportarse como infiel quiere decir que ya cambió. No, puede dejar de comportarse así por un tiempo, pero el cambio debe estar en las creencias, en el concepto del compromiso y del amor”, indicó la especialista invitada.

Todo parece indicar que Christian Domínguez se sintió aludido por los comentarios de Cueva, por lo que tomó el micrófono y aseguró estar en desacuerdo con su afirmación.

“Me molesta y me incomoda porque bajo ese concepto no hay solución, nunca nadie va a ser una mejor persona. O sea, si tú haces las cosas bien pero te equivocaste, entonces nunca vas a cambiar. No me parece. No hay opción entonces. ¿Para qué voy a hablar? Si al final la psicóloga va a pedir que me apaguen el micro. No importa lo que yo diga porque ‘el infiel no cambia’”, resaltó indignado.

La psicóloga de América Hoy pidió al cumbiambero que se calme y no tome las cosas de manera tan personal. “Christian, primero tranquilízate. Si tú estás seguro que hay un cambio real en ti, entonces no tienes por qué molestarte”.

Christian Domínguez y Lizbeth Cueva, psicóloga de América Hoy, discutieron en vivo. (Foto: Captura de América TV)

SU CURIOSO CONCEPTO DE “TRAMPOSO”

Más adelante, Domínguez afirmó que no está bien llamar “tramposo” a alguien que cometió un solo “error” (infidelidad) durante varios años de relación amorosa, ya que para él este concepto debe ser utilizado por hombres y mujeres que se dedican engañar múltiples veces a sus parejas.

“Si tienes una relación y por ahí pasa algo… ser infiel… no por eso es un tramposo, simplemente tomó una mala decisión por equis motivos. Se equivocó. Para mí, tramposo es una persona que maquina, que está con dos o tres personas, hace daño y lastima”, sostuvo.

Nuevamente, la psicoterapeuta no estuvo de acuerdo con el cumbiambero, al igual que las conductoras de América Hoy. “La cantidad de engaños no determina el dolor. Puede ser solo un engaño de una noche y eso destruyó a la otra persona, no se puede minimizar el dolor. Ojo con eso”, dijo.

