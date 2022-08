Diego Bertie: seguidores podrán despedirlo en una misa que realizará la familia

Diego Bertie falleció el viernes 5 de agosto. (Foto: Composición)

Diego Bertie falleció este viernes 5 de agosto tras caer del piso 14 de su departamento, en Miraflores. Y aunque son muchos los fans que quisieron despedirse de él, la familia pidió respeto través de un comunicado e indicó que esta ceremonia se realizaría el sábado 6 de agosto en estricto privado.

Sin embargo, también pensó en los miles de fans que se han mostrado apenados por la repentina muerte del actor y cantante, cuyos restos fueron cremados en el cementerio Jardines de la Paz de La Molina.

“Por medio de la presente comunicamos que a solicitud de la familia, la despedida de nuestro querido Diego Bertie se realizará en estricto privado con una ceremonia muy íntima, con su familia directa. Rogamos a los medios de comunicaciones respetar este momento” , se puede leer en el comunicado emitido por la familia de Diego Bertie.

Esta misiva también fue dirigida para los fans del artista, pues aquí se hace saber que ellos podrán despedir a Diego Bertie siendo parte de una misa en el mes de septiembre, con motivo de cumplirse el primer mes de su deceso.

“A sus seguidores, comunicaremos al respecto de una miss conmemorando el primer mes de su partida”, se puede leer. Además, concluye pidiendo una oración por el actor y por sus familiares.

“Oremos todos por Diego y por la familia, que encuentren paz y resignación. Gracias”, finaliza el comunicado enviado a los medios de comunicación.

Diego Bertie y su reflexión sobre la vida antes de morir: “Es frágil”

En una entrevista que concedió a Verónica Linares, Diego Bertie tocó algunos aspectos de su vida personal y de los proyectos que realizaba.

En un momento de la charla, el destacado actor y cantante habló sobre su experiencia en la pandemia y de cómo esta situación lo llevó a reencontrarse con su pasado para luego reflexionar y cuestionarse sobre los objetivos y metas personales que debía cumplir.

“Yo no estaría haciendo algunas cosas si no hubiera pasado eso (la pandemia). Me empujó a reencontrarme con mi pasado, con mi niñez, al decir qué cosas he dejado a medias y que no quiero dejar a medias. La vida es tan frágil, no sabes lo que va a pasar mañana, entonces no quiero dejar nada a medias. Por ahí vino mi regreso a la música”, comentó.

Dieo Bertie dejó inconcluso una serie de proyectos, entre ellos una película que se encontraba grabando, unos conciertos en La Estación cuyas entradas ya estaban vendidas y un disco que ya estaba grabado y no pudo lanzar. Al respecto, el mánager señaló que cumplirá los últimos deseos de su gran amigo y continuará con este proyecto musical.

