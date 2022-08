Diego Bertie grabó un video para el Ministerio de Salud antes de morir y dio importante mensaje

Diego Bertie y su importante mensaje para campaña de salud. (Video: RPP Noticias)

Diego Bertie falleció este viernes 5 de agosto causando gran tristeza en el ambiente artístico y en todo el público que lo seguía. Son muchos los que no dudaron en recordarlo en las rede sociales y hasta dedicarle sentidos post. El actor y cantante fue despedido en estricto privado tras ser cremado en el cementerio Jardines de la Paz de La Molina.

En sus últimos días de vida, Diego Bertie no solo se encargó de promocionar su música, sino también de dejar un mensaje referente a la salud. Este sábado 6 de agosto, RPP Noticias expuso un video donde se ve al artista difundiendo una campaña de prevención de la viruela del mono, incentivado por el Ministerio de Salud, el cual aún no se había difundido en las redes sociales.

“Protégete de la viruela del mono, evita contacto con personas que tengan erupciones en la piel, lávate las manos, usa mascarilla. Protégete de la viruela del mono, si presentas erupciones en la piel, llama al 113 o acude al establecimiento más cercano de salud”, señala el cantante en el video.

Sin duda, un mensaje importante que Diego Bertie tuvo mucho interés de difundir.

Diego Bertie grabó campaña de salud. (Foto: Instagram/ RPP)

Como se recuerda, la viruela del mono es una enfermedad zoonótica viral, lo que significa que puede transmitirse de animales a humanos. También se puede propagar de persona a persona, este mal se llama así porque se detectó en varios simios de un laboratorio en 1958.

El Ministerio de Salud ha confirmado este viernes 5 de agosto que, los casos por Viruela del Mono han aumentado a 409 en el Perú. Del mismo modo, el Instituto Nacional de Salud, ha indicado que se ha registrado el primer contagio en la región de Arequipa, por lo que ahora, son 10 regiones en nuestro país que presentan casos de esta enfermedad.

Diego Bertie y los proyectos que no concretó

En una de las últimas entrevistas que dio a Infobae Perú, Diego Bertie confesó que fue durante la pandemia que la música volvió a él sin que él lo quisiera, pero en los momento de soledad “la música le llenó el alma”. “La música no lo escogí, yo, de repente, me llamó Augusto Madueño, un amigo, para ser parte de un proyecto homenaje a rock, donde querían que haga una nueva versión de ‘Qué es difícil de Amar’.

“Cantar es una acción y es una forma de contar historias, expresarme, a veces en una serie estás limitado a un personaje. En cambio, cuando tú cantas eres el intérprete y tú escoges que decir, que cantar y contar. Eso es algo muy lindo porque le puedes dar forma artística, a través de un sonido, video, arreglo”, señaló.

Diego Bertie se murió el viernes en la madrugada. (Instagram))

Recalcó además que estaba grabando un disco que se iba a lanzar en los próximos meses. “Río tres x’. Esta semana grabo voces y me faltan cinco canciones más. Entonces, lo que demoré en mezclarse, masterizarse y todo eso se verá el lanzamiento”, mencionó en mayo.

Asimismo, Diego Bertie sostuvo que entre sus planes de actuación estaba la grabación de una película al lado de Katia Condos y otra producción que dejó a media grabación, pues la muerte lo sorprendió sorpresivamente.

“Sí, me han ofrecido para participar en una película, todavía no he leído el guion, te confieso, pero es una película interesante de mujeres y estoy ahí esperando. Se va a rodar entre julio y agosto. Es una película peruana”, sostuvo.

