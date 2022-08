¿Quién fue el último presidente a quien no se le autorizó viajar al extranjero?

Pedro Castillo no viajará a Colombia a la toma de mando de Gustavo Petro.

Ante la renuncia del premier Aníbal Torres y cuestionamientos al presidente de la república, el Congreso decidió no otorgar el permiso de viaje a Colombia a Pedro Castillo. El mandatario tenía planeado asistir a la toma de mando de Gustavo Petro. Si bien la negativa es un hecho poco usual, no es la primera vez que sucede en nuestra historia republicana. Anteriormente, el Parlamento también le negó el permiso al expresidente Alejandro Toledo.

En conversación con Infobae, el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, recordó que si bien la representación nacional optó por negar el permiso de viaje al mandatario, se reconsideró la votación. “Recuerdo un caso en el que quien protagonizo el pedido fue el congresista Rafael Rey para que no viaje el presidente Alejandro Toledo. En principio se votó y se le denegó, pero luego se presentó un pedido de reconsideración”, señaló.

Alejandro Toledo durante su presidencia entre 2001-2006.

Diversas notas de prensa del Congreso del periodo congresal 2001-2006 dan cuenta de la negativa del congresista Rey a que el entonces presidente dejase el país para participar de eventos oficiales. En una de las publicaciones se da cuenta de la división de la bancada Unidad Nacional. “Algunos, como José Barba Caballero se han mostrado favorable a la aprobación del viaje presidencial con la austeridad de rigor, pero varios de sus compañeros de bancada se han declarado abiertamente en contra, como por ejemplo Rafael Rey Rey y Emma Vargas”, se lee en la nota.

“Rafael Rey opinó que no era necesaria la presencia del Presidente Toledo en la cita de Colombia, y añadió que bien podría grabar un discurso y hacerlo llegar para que sus colegas andinos conocieran su posición. Rey precisó que en representación de Toledo podría acudir el primer vicepresidente de la República, Raúl Diez Canseco Terry”, se lee en otra publicación tras un debate para permitir el viaje de Toledo a Colombia.

PERMISO DENEGADO

Sobre la decisión de impedir el viaje de Pedro Castillo a Colombia, el exoficial mayor del Congreso señaló que es importante que se tomen medidas de prudencia. “Moralmente no puedes otorgarle permiso a una persona de la que puede esperarse que utilice mal el permiso; sobre todo, a partir de la experiencia que ya hemos tenido con Alberto Fujimori. No es una cosa grave, simplemente se deniega el permiso, no viaja y se acabó”, señaló.

Pedro Castillo en el Congreso de la República.

Con 42 votos a favor, 67 en contra y 5 abstenciones, el Congreso de la República decidió no autorizar al presidente de la República, Pedro Castillo, a que viaje a Bogotá, Colombia, para participar en la ceremonia de asunción de mando de Gustavo Petro, que se realizará el próximo domingo 7.

El dignatario peruano, a través de una misiva dirigida a la titular del Parlamento, Lady Camones, había solicitado permiso a la representación nacional para salir de territorio peruano desde el 6 hasta el 8 de agosto. Luego de un encendido debate, los congresistas de oposición dijeron que hay un gran riesgo de que el presidente pueda fugar del país, ante las numerosas investigaciones que se le vienen siguiendo en la Fiscalía de la Nación.

Durante la mañana del 4 de agosto, el presidente Pedro Castillo se presentó ante la fiscalía para declarar por las irregularidades en los ascensos en las Fuerzas Armadas y la PNP. Sin embargo, su abogado reveló que el mandatario optó por guardar silencio durante toda la audiencia. A su regreso a Palacio de Gobierno, Castillo cuestionó la labor de la prensa.

