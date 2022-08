Congresistas de oposición satisfechos de negarle permiso a Pedro Castillo para viajar a Colombia

Norma Yarrow, Jorge Montoya, Patricia Chirinos y Alejandro Muñante.

Histórico. El presidente de la República, Pedro Castillo, se queda en el Perú por decisión del Congreso de la República, que, con 42 votos a favor, 67 en contra y 5 abstenciones, decidió no autorizar que viaje a Colombia para participar en la ceremonia de asunción de mando de Gustavo Petro.

Esto fue celebrado por los parlamentarios de oposición, quienes se dividieron en dos argumentos para negarle al mandatario dicho permiso: que aproveche para pedir asilo político o que deje una mala imagen del país con las cinco acusaciones que recaen en su contra.

CONGRESISTAS DE OPOSICIÓN

Patricia Chirinos – Congresista de Avanza País

“Hemos respondido al clamor popular, en realidad esto es lo que quiere la población. Estamos satisfechos con esta votación, en la que no estamos permitiendo no solo que el presidente no viaje, sino que no estamos permitiendo una posible fuga del país de Pedro Castillo”, declaró a los medios de comunicación.

“Es el único presidente del Perú, en toda nuestra historia, que tiene cinco investigaciones abiertas y en curso. Probablemente este gobierno acabe cuanto antes. Es simplemente que estamos siendo todos testigos de este hombre moribundo que está saliendo del poder. Es un cadáver, un muerto viviente que sigue caminando, creo que todos estamos esperando el día de que ya caiga este gobierno”, continuó.

Jorge Montoya – Congresista de Renovación Popular

“Hubo varios argumentos para negarle la salida del país a Castillo. Unos eran que no vaya a ser de que pida asilo y se quede por allá, otro era que un presidente con tantas acusaciones encima no puede ir a malograr la imagen del Perú a otro país. Está debilitado en su acción política por estas denuncias. Además, es exponernos en que le hagan una entrevista en otro lugar y terminemos con una imagen peor a la que tenemos en estos momentos”, manifestó a Canal N.

“Para mí, es impresentable para el extranjero. Pueden tener una imagen distinta desde afuera, pero en vivo y en directo, sería fatal. Le preguntarían por los procesos que tiene y sabe dios qué respuestas daría”, agregó.

Norma Yarrow– Congresista de Avanza País

“Uno tiene que enfrentar los problemas que su país tiene. Es una persona investigada, está con claros indicios de corrupción. Creo que esta demostración del Congreso es lo que el pueblo quería escuchar”, indicó.

César Revilla – Congresista de Fuerza Popular

“No hay un intento de obstrucción, es un intento de que claramente de que el señor presidente resuelva lo que tiene que responder, para eso es el primer ciudadano del país, para eso es el jefe de Estado y para eso debe dar la cara. Claramente lo que estamos buscando es que el presidente pueda dilucidar todo esto”, expresó a la prensa.,

“Hay que actuar de acuerdo al momento. Tampoco es una tradición que el Congreso le otorgue la salida al jefe de Estado, no vamos a votar sin pensar en la realidad que estamos pasando actualmente en el país”, añadió.

Luis Ángel Aragón – Congresista de Acción Popular

“El presidente de la República debe generar confianza y no poner funcionarios incompetentes, con problemas con la justicia, violencia familiar, sentencias, demanda de alimentos. Por eso el Congreso muchas veces ha estado con la censura o la interpelación, no ha sido por boicotear, sino porque los funcionarios que pone no dan confianza”, señaló.

Alejandro Muñante – Congresista de Renovación Popular

“El Congreso haciendo uso de su facultad constitucional ha negado autorización de viaje del Pdte. Castillo. Si bien el Pdte. de la Rep. representa a la Nación, los peruanos no se sienten ni quieren ser representados por alguien con 5 carpetas fiscales abiertas como nunca antes visto”, tuiteó.

