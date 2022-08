Rodrigo González pone en duda la fidelidad de Ethel Pozo en su primer matrimonio: “¿Con qué cara juzga a Melissa?”

Rodrigo González manda tremenda indirecta a Ethel Pozo. (Foto: Instagram)

Rodrigo González siempre resalta en su programa de televisión por sus ácidos comentarios, algo que le gusta mucho a sus seguidores, quienes en todo momento lo han respaldado. Durante la emisión de Amor y Fuego, el popular ‘Peluchín’ hizo un comentario sobre Ethel Pozo que sorprendió a más de uno.

Esto sucedió cuando se encontraba hablando sobre el último tiktok que subió la engreída de Gisela Valcárcel, donde relató como dicha aplicación le permitió conocer a su novio y futuro esposo, restando importancia al papel que tuvo Melissa Paredes en su momento.

Luego de escuchar su historia, Rodrigo González empezó a hablar sobre las figuras de televisión que hasta la fecha mantienen un matrimonio sólido, pues en los últimos años varios de ellos se han separado. Fue en ese momento que Gigi Mitre intervino y mencionó a Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi.

Fiel a su estilo, el conductor de Amor y Fuego empezó a mencionar sobre los rumores que existieron en el pasado, sin mencionar exactamente a qué se refería, pero su compañera pudo intuir que se refería a la supuesta relación que existió entre Ethel Pozo y el exintegrante de Esto es Guerra, pues ambos son conductores de un programa que produce GV Producciones.

De inmediato, ‘Peluchín’ también mencionó que habría que preguntarse por qué la hija de Gisela Valcárcel se separó de su primer esposo, el comunicador Fernando Garabán, con quien estuvo casada durante varios años y tuvo dos hijas.

“ ¿Cómo se separó la ‘Fariselita’ de su esposo? Habría que preguntarle. Yo sé que no guardan el mejor de los recuerdos de ella ”, comentó Rodrigo González, esto mientras que Gigi Mitre le pedía que suelte la información, pues él lo sabría perfectamente.

Sin embargo, el conductor de Amor y Fuego no quiso ahondar más en el tema, atinando a decir que no debía de cuestionar a Melissa Paredes. Como se recuerda, la modelo fue ampayada besándose con Anthony Aranda pese a que todavía estaba casada con Rodrigo Cuba. “No sé con que cara juzga tanto a Melissa Paredes, ahí lo dejo”, agregó.

Para finalizar, Rodrigo González dio pase a otra nota, en la que Ethel Pozo se mostraba indignada por la infidelidad de Roberto Martínez a su mamá Gisela Valcárcel. “Habría que hablar con el señor Garabán a ver qué opina”, sentenció.

De acuerdo al conductor de Amor y Fuego, Fernando Garabán, primer esposo de Ethel Pozo, no tendría el mejor recuerdo de la conductora de televisión.

¿QUIÉN ES FERNANDO GARABÁN?

Fernando Garabán es el primer esposo de Ethel Pozo, con quien estuvo casada hace más de 15 años. Se dedica a la fotografía y actualmente radica en Estados Unidos.

Según Rodrigo González, tuvo una muy buena relación con su exsuegra, Gisela Valcárcel, quien hasta le ayudó a construir un estudio en un ambiente de uno de sus locales y lo convirtió en el fotógrafo principal de su revista.

SEGUIR LEYENDO: