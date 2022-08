Pedro Castillo se volvió a referir a sus investigaciones: “Niego cualquier obstrucción a la justicia”

Pedro Castillo indicó que este viernes tendría conformado su nuevo gabinete ministerial. (Flickr Presidencia)

El presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció nuevamente en torno a la diligencia de esta mañana en la Fiscalía de la Nación, adonde acudió a ser interrogado por el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. El jefe de Estado escribió en Twitter: “Reitero que no soy parte de una red criminal y voy a demostrar mi inocencia en cualquier espacio, tal y como se lo dije hoy a la Fiscal de la Nación. A nadie le he robado, a nadie he matado. Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo”.

“Se siguen tejiendo especulaciones sobre mis declaraciones, debo indicar que siempre colaboraré con la justicia y no me ocuparé de casos mediáticos porque fui elegido como presidente de la República para trabajar por las necesidades de todos los peruanos (as). Niego cualquier intento de obstrucción a la justicia, por el contrario me reafirmo en colaborar siempre con las investigaciones que se requieran”, acotó.

Por último, convoco a los partidos políticos, sociedad civil y organizaciones a ser parte de un gabinete de ancha base que trabaje por el Perú.

