Ministerio del Interior designa a nuevos directores de Inteligencia y Contrainteligencia de la DINI

El ministro del Interior, Willy Huerta, designó hoy a los nuevos directores de Inteligencia y Contrainteligencia de la Dirección General de Inteligencia (DINI). Según las resoluciones publicadas hoy en el diario oficial El Peruano, nombraron a Whitman Cayo Ríos Adrianzén y Luis Erasmo Sánchez Lira en los puestos antes mencionados, respectivamente.

Ambos documentos precisan que los nombramientos se dan con el visado del despacho del viceministro de Orden Interno, Abel César Gamarra Malpartida. También se cuenta con el visto bueno de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior.

Resoluciones de los nuevos nombramientos en el Ministerio del Interior.

Hay que recordar que, en los primeros días de la gestión de Willy Huerta, se dieron renuncias en la cartera del Interior. El teniente general (r) Martín Parra Saldaña presentó su renuncia al cargo de Viceministro de Orden Interno. En las primeras líneas del escrito, el exfuncionario señala que el 22 de julio se realizó un acuerdo con el monto que se ofrecería por información reciente para ubicar el paradero de Fray Vásquez Castillo.

Sin embargo, a pesar que acordaron la cifra, que duplicaba la que se propuso en primera instancia, no se difundió como correspondía. “En sesión de la Comisión Evaluadora de Recompensas Contra la Criminalidad, realizada el viernes 22 de julio de 2022, se acordó incrementar los montos de recompensas, en un 100%, de 30.000 a S/60.000 y de S/ 15.000 a S/ 30.000″, denunció.

Por otro lado, precisó que la decisión de dejar su cargo, se debe a la actual coyuntura de inestabilidad y cambios permanentes en el sector Interior, que, para él, no garantizan la continuidad de la actividad funcional en materia de orden interno y público. “No se trabaja en el combate del crimen organizado y tampoco en la afectividad del denominado Programa de Recompensas”, agregó.

Por su parte, el general en retiro, César Vallejos Mori, presentó su renuncia irrevocable a la Dirección General de Inteligencia (Digimin) de la Policía Nacional. Era el cuarto funcionario colocado en este puesto en lo que va de este gobierno que cumple un año en ocho días.

En una carta pública, Vallejos sostiene que su decisión se debe a “principios ético morales” y “total respaldo a intenciones de carácter democrático que asumimos” del saliente González en el Ministerio del Interior. Como se recuerda, había sido nombrado en su actual cargo el pasado 13 de julio en reemplazo del Coronel PNP (r) Jorge Cassanova Cubas, natural de Cajamarca y muy cercano al presidente Pedro Castillo.

“Los motivos que me impulsan a tomar esta trascendental decisión, radican en principios ético morales de índole personal y mi total respaldo a las intenciones de carácter democrático que asumimos junto al señor ex Ministro Mariano González Fernández, para combatir de manera radical a la delincuencia común y criminalidad organizada, que tanto daño viene haciendo al país; habiendo aceptado desde la propuesta que me hizo, cuando estuve a cargo de la Dirección General Contra el Crimen Organizado del Vice Ministerio de Orden Interno, de apoyar su gestión con total honestidad y lealtad”, señala su carta.

Como se sabe, la Digimin es uno de los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), cuyo órgano rector es la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Está al mando, desde septiembre del año pasado, de José Luis Fernández Latorre, excomisario de Tacabamba (Cajamarca) y persona de extrema confianza del presidente Castillo.

Él, además, tiene a su hermano, Carlos Óscar, como analista II de inteligencia de la Digimin. Su otro hermano, el Comandante PNP Elky Alexander, está en la Dirección de Inteligencia de la PNP desde inicios de este año. De esa forma, en el sector inteligencia señalan que la influencia del jefe de la DINI en el SINA es uno de los principales obstáculos para la captura de los prófugos cercanos al mandatario.

Por otro lado, existe la posibilidad de que Castillo reciba apoyo del polémico Coronel (r) Martín González Sánchez ‘Conejo’, quién fue dos veces jefe de la Digimin en este gobierno y llegó a ser viceministro de Orden Interno con Alfonso Chavarry.