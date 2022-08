Pedro Castillo: Disturbios, enfrentamientos con la prensa y todo lo que causó la presencia del mandatario ante la Fiscalía

Pedro Castillo: todo lo que ocasionó la llegada del jefe de Estado a la Fiscalía. Foto: Comercio - RPP

Pedro Castillo se presentó este 4 de agosto ante la fiscal de la Nación para cumplir con el proceso de investigación que se le imputa ante presuntos casos de corrupción. Sin embargo, la llegada del mandatario a la sede del Ministerio Público causó grandes disturbios y enfrentamientos por las diversas portátiles que respaldaban y rechazaban al jefe de Estado.

Incluso se puede ver cómo es que estos grupos se enfrentaron a los equipos de prensa que estaban cerca a la Fiscalía cubriendo esta información como parte de sus labores.

El presidente llegó cerca de las 10 de la mañana a la sede del Ministerio Público en compañía de sus dos abogados, Benji Espinoza y Eduardo Pachas.

Pese al gran resguardo policial tanto adentro como en los exteriores de la Fiscalía, las portátiles generaron gran caos en la vía principal de avenida Abancay, tanto así que se tuvo que cerrar los accesos de este concurrido lugar.

Grupos a favor y en contra de Pedro Castillo generaron caos en las afueras de la Fiscalía. Foto: Captura RPP.

Grupos a favor y en contra de Pedro Castillo protestaron en los exteriores del Ministerio Público

Portando carteles, gritando arengas, insultando a la prensa, fueron algunos de los comportamientos de estos grupos que desde tempranas horas llegaron para respaldar al presidente, mientras que otro gremio contratacaba al mandatario.

Debido a esta situación, los efectivos policiales tuvieron que formar dos cordones de seguridad al centro de la avenida Abancay para evitar mayores enfrentamientos y regularizar el tránsito vehicular en esta importante vía.

Agresiones a la prensa

No solo los seguidores de Pedro Castillo generaron caos y desorden, también agredieron a una reportera del canal Willax. La periodista identificada como Karina Aliaga se encontraba cubriendo la noticia, cuando de pronto un hombre la empuja salvajemente en varias ocasiones y pese a que la periodista pidió ayuda a la policía, los efectivos del orden solo siguieron caminando.

En otro punto de la concurrida avenida Abancay, los simpatizantes al mandatario no dejaban de gritar arengas en contra de la prensa nacional. “Periodistas vendidos” “prensa mermelera”, “prensa amarilla”, fueron algunos de las agresiones verbales que realizaron estos sujetos. Además, muchos reporteros fueron empujados mientras cubrían los pormenores ante la llegada de Castillo a la Fiscalía.

Periodista del canal de noticias Willax fue empujada fuertemente por simpatizantes del presidente Castillo quien se encontraba en la sede de la Fiscalía.

Salida de la Fiscalía de Pedro Castillo

A pesar de que se creyó que a la salida de Pedro Castillo iba a ser menos ajetreada, los simpatizantes del presidente siguieron fomentando desorden y agrediendo, incluso, a la policía. Muchos de ellos se enfrentaron a los agentes del orden sin importarles que eran autoridades.

Aproximadamente, la máxima autoridad del país, estuvo cerca de una hora dentro del Ministerio Público, brindando sus declaraciones ante los casos que se le imputan. A la salida de este órgano, se defendió y aseguró que él no forma parte de ninguna red criminal como se le viene involucrando.

Sorpresivamente, el jefe de Estado aceptó hablar con la prensa y brindar su testimonio ante las acusaciones en su contra.

Enfrentamientos y caos frente al Ministerio Público tras la llegada de Pedro Castillo. Foto: Canal N

“A mí no me resta nada ir a declarar, no solamente a la Fiscalía y en cualquier lugar cuántas veces tenga que ir, pero tengo que decir que no soy parte ni formo ninguna red criminal, eso es lo que le dije el día de hoy a la fiscal de la Nación y le he dicho que voy a demostrar donde sea mi inocencia”, recalcó el mandatario.

Agregó que “yo no cometí ningún delito, a nadie he robado y a nadie he matado y tampoco lo voy a hacer. Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo”.

“No me voy a someter a casos mediáticos, lo mediático no me ha elegido, a mí me ha elegido el pueblo peruano y cuántas veces me convoquen tengo que ir... Se crea una torre, una pirámide para hacer creer al pueblo de que con un testigo o un seudo colaborador para meter en la cabeza del pueblo peruano, de que sí es cierto que Pedro Castillo ha robado y forma parte de una red criminal”, indicó el Jefe de Estado.

Gran despliegue policial ante la presencia de Pedro Castillo en el Ministerio Público. Foto: Captura Canal N

Personal de limpieza de la Municipalidad de Lima se unió a las protestas

En tanto, un grupo de obreras de limpieza pública de la Municipalidad de Lima, también llegó a esta zona del Centro de Lima para protestar exigiendo el cumplimiento de una serie de compromisos. Pese a que su reclamo era otro, no dudaron en unirse en contra de Pedro Castillo, asegurando que están cansadas de las promesas incumplidas del dignatario.

Trabajadoras de limpieza de la Municipalidad de Lima. Foto: Referencial

Betssy Chávez afuera de la Fiscalía respaldando a Pedro Castillo

Otro gran disturbio se produjo en las afueras de la Fiscalía, ante la presencia de la exministra de Trabajo, Betssy Chávez. La posible y voceada candidata para liderar la PCM fue resguardada por la portátil que respaldaba a Pedro Castillo e impidió que la prensa pueda acercarse a conversar con ella.

Entre insultos, empujones y caos, este grupo de simpatizantes del mandatario convirtieron una gran osadía el despliegue de los medios de comunicación, quienes cumplían con su función de transmitir todos los pormenores de este acontecimiento.



