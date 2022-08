Betssy Chávez responde si será o no la nueva titular de la PCM: “Hay mucha especulación”

Betssy Chávez | Foto: Agencia Andina

Esta mañana muchos se sorprendieron al ver a la exministra de Trabajo, Betssy Chávez, afuera de la sede de la Fiscalía, donde también se encontraba Pedro Castillo, brindando sus declaraciones tras ser investigado por presuntos actos de corrupción.

Pese a que la exfuncionaria del Estado no ingresó a las instalaciones, se mantuvo por un breve espacio de tiempo en aquel lugar junto a otros congresistas.

A su salida, se originó una turba entre los medios de comunicación y la portátil que acompañó al mandatario hasta el mencionado recinto. En una breve conversación con los hombres de prensa, Chávez sostuvo que “siempre apoyará al presidente (Pedro Castillo).

Además, una pregunta que no pudo faltar es que si ella sería la sucesora de Aníbal Torres, ya que muchos la han voceado como la próxima titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Betssy Chávez, la ministra de Trabajo censurada ayer por el Congreso de la República.

“Hay mucha especulación” , respondió de manera escueta la política, quien se mostró muy incómoda por el trato que la portátil le hacía, porque no la dejaban de empujar, ni que tenga un acercamiento con la prensa.

Este viernes Pedro Castillo juramentará a nuevo gabinete

Pedro Castillo anunció, a la salida de la Fiscalía, que este 5 de agosto juramentará a su nuevo gabinete ministerial tras la renuncia de Aníbal Torres a la titularidad de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Pese a las interrogantes de la prensa, el presidente prefirió no ahondar en especulaciones sobre quién presidirá al expremier.

“Mañana vamos a juramentar a este gabinete y espero que sea un gabinete, en la convocatoria que hagamos, en la medida que se acerquen los actores políticos, la clase política, los que creen en el país, los que creen la democracia, bienvenido”, manifestó ante la insistencia de los medios de comunicación.

Pedro Castillo estuvo, en todo momento, acompañado del saliente jefe de la PCM, Aníbal Torres. Incluso, después de declarar a la prensa, el mandatario subió las escaleras de Palacio de Gobierno y ambos levantaron la mano. Como se sabe, en cuestión de horas se dará por oficializada la renuncia del exministro de Justicia.

Recordemos que Torres juramentó como primer ministro el pasado 8 de febrero de este año y en sus casi seis meses de gestión sus diversas declaraciones generaron controversias.

Pedro Castillo llegó a la sede de la Fiscalía y aseguró que no forma parte de una red criminal. Estuvo acompañado de su ex premier Torres. Foto: Andina.

Pedro Castillo se defiende y asegura que no forma parte de una red criminal

Pedro Castillo se defendió y reafirmó que no forma parte de ninguna organización criminal y que acudirá a la Fiscalía de la Nación las veces que sea citado. El mandatario aclaró que no se prestará a casos mediáticos que solo buscan distraer de su labor como presidente de la República. “Yo no cometí ningún delito, no he matado a nadie”, dijo enérgico.

“A mí no me uno me resta nada ir a declarar, no solamente a la Fiscalía y en cualquier lugar cuántas veces tenga que ir, pero tengo que decir que no soy parte ni formo ninguna red criminal , eso es lo que le dije el día de hoy a la fiscal de la Nación y le he dicho que voy a demostrar donde sea mi inocencia”, recalcó el mandatario.

VIDEO RECOMENDADO

Presidente Pedro Castillo brinda declaraciones tras salida de la Fiscalía | TV Perú Noticias

SEGUIR LEYENDO