Grupos a favor y en contra de Pedro Castillo protestaron en los exteriores del Ministerio Público

Efectivos de la Policía Nacional resguardaron la seguridad en los exteriores del Ministerio Público luego que el presidente de la República, Pedro Castillo acudiera a la sede ubicada en la avenida Abancay

Mientras el mandatario cumplía con las diligencias en torno a la investigación fiscal por el caso de ascensos en las Fuerzas Armadas, en los exteriores de la Fiscalía, manifestantes a favor y en contra del jefe de Estado provistas de carteles y megáfonos protagonizaron altercados.

Debido a esta situación, los efectivos policiales tuvieron que formar dos cordones de seguridad al centro de la avenida Abancay para evitar mayores enfrentamientos y regularizar el tránsito vehicular en esta importante vía.

Captura RPP

En tanto, un grupo de obreras de limpieza pública de la Municipalidad de Lima, también llegó a esta zona del Centro de Lima para protestar exigiendo el cumplimiento de una serie de compromisos.

Tras culminar con el interrogatorio, el jefe de Estado se retiró junto a sus abogados desplazándose a pie en dirección a Palacio de Gobierno.

PEDRO CASTILLO ACUDIÓ A CITA EN LA FISCALÍA

El presidente Pedro Castillo caminó desde Palacio de Gobierno hasta la sede del Ministerio Público, ubicada en la avenida Abancay, en el Centro de Lima. En todo momento, el presidente estuvo escoltado por sus abogados y seguridad del Estado.

Luego de aproximadamente una hora, el mandatario se retiró del Ministerio Público. Su abogado Benji Espinoza manifestó que el mandatario guardó silencio en su declaración ante la Fiscalía.

“Respaldo a mis abogados defensores (Benji Espinoza y Eduardo Pachas) respecto a que tengo derecho a declarar en Palacio de Gobierno, sin embargo, les he pedido que me acompañen a la Fiscalía para defender mi inocencia y colaborar siempre con la justicia”, escribió Castillo en su cuenta oficial de Twitter previo a partir para dar su manifestación.

A su salida, brindó declaraciones a los medios de prensa. “Cuantas veces me convoquen tengo que ir. Primero, a decir que no soy parte y no formo una red criminal, eso le he dicho hoy a la fiscal de la Nación y le he dicho que voy a ir a demostrar en cualquier espacio mi inocencia. Yo a nadie he robado, a nadie he matado y tampoco lo voy a hacer”, señaló.

Ascensos en las Fuerzas Armadas

La fiscal Benavides decidió incluirlo en las pesquisas preliminares seguidas por las irregularidades en el proceso de ascensos de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en el 2021.

En la disposición fiscal se indica que hay elementos que vinculan al presidente con “complejos hechos ilícitos” que llevarían a suponer que “dirigiría una organización criminal”.

La Fiscal de la Nación mantiene cinco investigaciones en contra del presidente por presuntos delitos de organización criminal en agravio del Estado, encubrimiento, corrupción de funcionarios y obstrucción de la justicia en la captura de los prófugos Juan Silva y Fray Vásquez.

Pedro Castillo en la sede del Ministerio Público para rendir su declaración por caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas

