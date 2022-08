Magaly Medina no cree en el romance de Ignacio Baladán con la influencer ‘La Segura’: “Quiere subir seguidores”

Magaly Medina cree que Ignacio Baladán solo quiere subir sus seguidores. (Foto: Captura)

Magaly Medina no dudó en comentar sobre la reciente pedida de noviazgo que le organizó Ignacio Baladán a la influencer colombiana conocida como “La Segura” tras estar saliendo por casi 3 meses. El chico reality viajó hasta Colombia para conocer a su familia y en medio de una romántica velada le pidió que sea su enamorada entregándole un anillo.

Esto fue tomado por los conductores de En Boca de Todos como una pedida de mano e, incluso, señalaron que el uruguayo ya está comprometido para casarse con Natalia Segura. Sus comentarios no pasaron desapercibido para la popular ‘Urraca’, quien no dudó en burlarse del integrante de Esto es Guerra.

Magaly Medina comenzó su programa de este miércoles 03 de agosto aclarando que Ignacio Baladán solo quiso darle un detalle a “La Segura” por el momento especial que estaban pasando. “Quiso darle un anillo, que él mismo reconoce que es un detalle. No es un anillo de compromiso”.

Asimismo, la periodista contó que su producción se comunicó con la figura del espectáculo colombiano para preguntarle si ella se quería casar con el pastelero. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando descartó cualquier plan de matrimonio con él.

“Digamos que uno de mis sueños más grandes es casarme y yo no estoy diciendo que yo me voy a casar con Ignacio ahora, porque eso no lo sabemos ni él y yo. Yo amaría casarme con el hombre que amo. En este momento Nachito y yo no nos decimos Te amo”, dijo Natalia Segura en llamada telefónica con el espacio de ATV.

Para la conductora de televisión, el guerrero solo quiere ganar seguidores para sus redes sociales y no cree en el romance a distancia. Recordemos que, tanto Ignacio como Natalia viven en sus países y cada uno decide viajar para encontrarse.

“Para conseguir seguidores y entretener a la gente todo se vale, no hay que creer en todo lo que aparece en las redes. Yo no me creo la historia de amor porque además la misma influencer lo ha dicho (...) Ellos están en una relación a distancia y hay que preguntarnos qué profundidad puede tener esa relación. Ninguna pues. Lo que ha hecho (Ignacio) es para las redes sociales y estuvo preparado todo”, manifestó la presentadora.

“Eso no tiene nada de casual, estuvo bien pensado y producido porque así son las redes. Las redes nos venden fantasías, la gente sueña mirando historias de amor. En esta yo creo que los dos quieren conseguir seguidores, él más que ella”, agregó.

Finalmente, Magaly Medina también se refirió a las especulaciones del magazine de América Televisión, pues no toleró que los conductores empezaran a insinuar que el chico reality haya embarazado a su enamorada y por ello le entregó una sortija.

“A los bobos de la mañana (En Boca de Todos) aclararles que no es un anillo de compromiso solamente le pidió que quería ser su novia. No sean ingenuas Maju y Tulita. Ya estaban hablando ellas de matrimonio, ¿qué les pasa?”, sentenció la figura de ATV.

