“Hay rumores de que Pedro Castillo está buscando asilo político”, afirmó la congresista Patricia Chirinos

Patricia Chirinos manifiesta que existen rumores sobre que Pedro Castillo estaría buscando asilo político.

En una reciente entrevista, la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, advirtió que el presidente de la República, Pedro Castillo, estaría buscando asilo político ante las acusaciones que recaen en su contra.

Según consideró la exvicepresidenta del Parlamento, el mandatario trata de distraer a la población para poder alargar todo lo posible su tiempo a la cabeza del Ejecutivo, en relación a los dimes y diretes entorno a que no se presentará ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a brindar su testimonio como investigado.

“Él sabe lo que se le viene, hay rumores de que el presidente está buscando asilo político. Él sabe que si la fiscal continúa investigando va ir preso”, declaró para Canal N.

En cuanto al permiso que solicitó Castillo Terrones al Congreso para viajar a Colombia y así participar en la transmisión de mando del nuevo presidente de ese país, Gustavo Petro, la legisladora manifestó que nunca le ha autorizado visitar otras naciones.

“Nunca le he dado permiso de viaje al presidente, porque cada vez que viaja deja muy mal a los peruanos en el extranjero. No sabe hablar, no sabe ni lo que dice, no conoce las ciudades a donde viaje. Ni siquiera le hacen un media training para que vaya a los medios de comunicación. Después vamos a pensar que todos los peruanos somos así”, aclaró.

REUNIÓN CON CANCILLER DE MÉXICO

Las declaraciones de Patricia Chirinos cobraron mayor relevancia cuando se dio a conocer que el Canciller de México, Marcelo Ebrard, arribaría a Perú la noche de este miércoles 3 de agosto para sostener una reunión de madrugada con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

“Una reunión del canciller de Mexico sin su homólogo en Palacio, a altas e inapropiadas horas de la noche con Pedro Castillo solo parece indicar q te viene a recoger delincuente. Huye como una rata luego de dar al pueblo solo más pobreza, dolor y muerte”, comentó un usuario en Twitter, al igual que otros cibernautas que también postearon que dicho encuentro era muy sospechoso según el contexto en que se encuentra el dignatario peruano.

Sin embargo, minutos después, el propio Castillo Terrones aclaró que la reunión serviría para fortalecer el comercio exterior e inversiones entre ambos países.

“A fin de fortalecer el comercio exterior e inversiones con el hermano país de México, en breve me reuno en Palacio de Gobierno con el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard e inversionistas mexicanos”, tuiteó.

