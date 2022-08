Carlos Álvarez denuncia reglaje tras parodia a Lilia Paredes: “hay una intolerancia lamentable”

Carlos Álvarez parodió a la primera dama Lilia Paredes y desde entonces ha venido recibiendo amenazas de muerte. (Foto: Composición)

El comediante peruano Carlos Álvarez continúa dejando constancia sobre las amenazas de muerte que él y su familia ha venido recibiendo luego que realizara una parodia de la primera dama Lilia Paredes y el presidente Pedro Castillo.

Esta vez, el artista se presentó en Canal N para hablar sobre la situación que viene atravesando. Asimismo, dio detalles sobre las medidas que ha tomado y anunció que no dejará de lado su trabajo en el medio.

“He tomado las medidas necesarias para seguir adelante con mi trabajo. Eso (las amenazas) no va aminorar o poner en tela de juicio el trabajo que venimos haciendo con toda honestidad y para entretenimiento y diversión del público”, dijo Álvarez.

“He notado cosas sospechosas en mi casa. Yo llego tarde (a su domicilio) porque tengo presentaciones en ‘La Estación’ de Barranco y veo autos que dan vueltas afuera de mi casa. Cuando los veo, salen disparados”, contó.

En esa misma línea, Carlos Álvarez pidió mayor tolerancia hacia su trabajo de imitación y lamentó que haya políticos que se preocupen por su trabajo humorístico en vez de enfocarse en los problemas reales del país.

“Me parece que hay alguna intolerancia lamentable por parte de algunas esferas del Gobierno o cercanas al Gobierno con respecto al humor político... Nosotros simplemente recogemos el sentir de la gente y lo plasmamos en el humor. Si eso molesta e incomoda, lo lamento mucho. Nosotros no inventamos la noticia”, sentenció.

Imitación a Lilia Paredes de Carlos Álvarez.

"Doña Lila Paredes", personaje creado por Carlos Álvarez.

CARLOS ÁLVAREZ ACUDIÓ A LA PREFECTURA

El pasado 1 de agosto, Carlos Álvarez acudió Prefectura de Lima para solicitar garantías para su vida y la de su familia. “Estoy en la prefectura solicitando garantías para mi vida. Lamentablemente vía Internet, en las redes se han metido con mi familia, es una cobardía. No tengo miedo, pero tampoco voy a permitir que se metan con mi familia”.

Según las capturas de pantalla que hizo público el comediante, usuarios de Facebook le enviaron mensajes a su red social donde le advierten que atentarán contra su vida y la de su entorno más cercano.

Foto: Facebook

“Lo que no sabes, Carlitos, es que uno de estos días, tendrá una sorpresa toda tu familia. Ja, ja, ja, ja, a ver si sigues con el humor estu****”, se lee en la foto que publicó el último 29 de julio.

Foto. Facebook

“Estás muerto”, “las llaves de tu departamento con vista al futuro ya casi están en tus manos”, “Así que te crees gracioso, así que te gusta discriminar a la mujer del campo. Ni vengas a provincia C... te la juramos rasque... Ahora de te va a acabar la gracia. Tú ya no existes, eres un fantasma. Ni vengas a provincia, estás advertido”, estos son otros textos que ha estado recibiendo el cómico.

CARLOS ÁLVAREZ REVELA SER VÍCTIMA DE REGLAJE

Por otro lado, el humorista también se dirigió a la comisaria de San Isidro para denunciar formalmente las amenazas. Incluso, reveló que ha estado viendo que algunos autos extraños circulan en los exteriores de su casa a altas horas de la noche.

“He denunciado reglaje porque en los exteriores de mi casa, siempre hay autos que dan vuelta. Llamo a serenazgo y salen volando. Esto sucede en horas de la noche, he notado que estas amenazas han aumentado desde que hice la parodia a la primera dama”, remarcó.

“Estas amenazas son contra mi integridad, mi vida. Me dicen que ya estoy muerto, se han metido con mi familia. En mi familia no hay ministros, congresistas ni funcionarios públicos. No manejan dinero del Estado, somos personas comunes y corrientes”, agregó.

Finalmente, Carlos Álvarez aseguró que no parará de imitar a la esposa de Pedro Castillo, pese a todo lo que le dicen. “Yo voy a seguir con la imitación de la primera dama, ahora salen más parientes involucrados. Yo solo quiero expresar mi punto de vista con humor. Y lo seguiré haciendo todos los sábados en ‘La vacuna del humor’, a las 10:20 p.m. por Willax Tv”.

SIGUE LEYENDO