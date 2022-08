Carlos Álvarez pide garantías para su vida y denuncia en comisaria amenazas en su contra: “No tengo miedo”

Carlos Álvarez denunció las amenazas en la comisaria de San Isidro. (Foto: Facebook)

Luego de presentarse en el programa de Jaime Chincha parodiando a la primera dama Lilia Paredes, Carlos Álvarez no ha dejado de recibir amenazas en sus redes sociales que atentan tanto contra su seguridad personal como la de su familia.

Como se recuerda, el actor no dudó en hacer público el último mensaje que recibió por parte de un usuario en Facebook. “Lo que no sabes, Carlitos, es que uno de estos días, tendrá una sorpresa toda tu familia. Ja, ja, ja, ja, a ver si sigues con el humor estu****”, se lee en la foto que publicó el último 29 de julio.

“Estás muerto”, “las llaves de tu departamento con vista al futuro ya casi están en tus manos”, “Así que te crees gracioso, así que te gusta discriminar a la mujer del campo. Ni vengas a provincia C... te la juramos rasque... Ahora de te va a acabar la gracia. Tú ya no existes, eres un fantasma. Ni vengas a provincia, estás advertido”, estos son otros textos que ha estado recibiendo el cómico.

Esto ha ocasionado que Carlos Álvarez decida este 01 de agosto acudir a la Prefectura de Lima al mediodía para solicitar garantías para su vida y la de su familia. “Estoy en la prefectura solicitando garantías para mi vida. Lamentablemente vía Internet, en las redes se han metido con mi familia, es una cobardía. No tengo miedo, pero tampoco voy a permitir que se metan con mi familia”.

Asimismo, le pidió a todas aquellas personas que le están escribiendo para atemorizarlo que no se escondan y que se enfrenten a él. “Les pido a estos trolls que den la cara, yo siempre he hecho humor político y están atravesando la línea con amenazas a mi familia”.

Por otro lado, el humorista también se dirigió a la comisaria de San Isidro para denunciar formalmente las amenazas. Incluso, reveló que ha estado viendo que algunos autos extraños circulan en los exteriores de su casa a altas horas de la noche.

“He denunciado reglaje porque en los exteriores de mi casa, siempre hay autos que dan vuelta. Llamo a serenazgo y salen volando. Esto sucede en horas de la noche, he notado que estas amenazas han aumentado desde que hice la parodia a la primera dama”, remarcó.

“Estas amenazas son contra mi integridad, mi vida. Me dicen que ya estoy muerto, se han metido con mi familia. En mi familia no hay ministros, congresistas ni funcionarios públicos. No manejan dinero del Estado, somos personas comunes y corrientes”, agregó.

Finalmente, Carlos Álvarez aseguró que no parará de imitar a la esposa de Pedro Castillo, pese a todo lo que le dicen. “Yo voy a seguir con la imitación de la primera dama, ahora salen más parientes involucrados. Yo solo quiero expresar mi punto de vista con humor. Y lo seguiré haciendo todos los sábados en ‘La vacuna del humor’, a las 10:20 p.m. por Willax Tv”.

