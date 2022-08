Carlos Álvarez publica en redes las amenazas que recibe por sus parodias: “Siguen los cobardes”

Carlos Álvarez expone las amenazas que recibe en sus redes sociales. (Foto: Facebook)

Carlos Álvarez no dudó en hacer público la última amenaza que ha recibido. Como se recuerda, su parodia a la primera dama, Lili Paredes, le ha traído una serie de inconvenientes y entre ellos, la furia de muchas personas que no dudan en atemorizarlo.

El humorista utilizó sus redes sociales para exponer las advertencias que más de un internauta le ha estado escribiendo. En su cuenta de Facebook no ha dejado de compartir distintas fotografías de las palabras obscenas que recibe desde hace varios días.

“Lo que no sabes, Carlitos, es que uno de estos días, tendrá una sorpresa toda tu familia. Ja, ja, ja, ja, a ver si sigues con el humor estu****”, se lee en la foto.

Dicho texto proviene de una cuenta que corresponde al nombre de “Motos Stickers”, el cual, aparentemente, ha sido bloqueado o es un cibernauta que ha creado el usuario solo para amenazar al cómico, ya que no aparece en FB a la hora de ser buscado.

Carlos Álvarez también agregó a su post del viernes 29 de julio una frase donde tildada de ‘cobardes’ a todas aquellas personas que lo han estado molestando con amenazas tanto a su persona como a su familia.

“Siguen los cobardes amenazando sin dar la cara. El negocio de los trolls está bueno”, escribió como descripción.

Foto: Facebook

El imitador hizo público otro mensaje que recibió en su cuenta de Instagram de “Roberto Goytizolo”, quien parece ser una persona que vive en provincia y no quiere que él vaya por sus tierras.

“Así que te crees gracioso, así que te gusta discriminar a la mujer del campo. Ni vengas a provincia C... te la juramos rasque... Ahora de te va a acabar la gracia. Tú ya no existes, eres un fantasma. Ni vengas a provincia, estás advertido”, le envío otro cibernauta.

Foto. Facebook

CARLOS ÁLVAREZ ASEGURÓ NO ESTAR EN CONTRA DE LA ESPOSA DE PEDRO CASTILLO

Carlos Álvarez señaló que no tiene nada en contra de la esposa del presidente Pedro Castillo, y que la elección de sus personajes son por coyuntura. “Yo creo que más bien que han hecho una tormenta en un vaso de agua. Me parece fuera de lugar que por una imitación que se hace a la primera dama, inspirada en una noticia y no un tema inventado, hayan respondido la ministra de la Mujer, el ministro de Justicia y el primer ministro”, indicó a El Comercio.

“Yo me pregunto, ¿dónde está la falta de respeto? ¿Dónde está la discriminación y el racismo? Si analizamos los nueve minutos de la entrevista, simplemente se trata de humor. Si se busca falta de respeto y discriminación solo hay que ir a Lambayeque donde hay un colegio donde están usando como urinarios baldes. Esa es discriminación y racismo contra las niñas y las madres que tienen que soportar esa humillación por parte de nuestras autoridades”, acotó.

Imitación a Lilia Paredes de Carlos Álvarez.

