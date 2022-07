Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: Los motivos por los que no pueden ver a su hija y todos los detalles de su proceso legal

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba y los motivos por los que no pueden ver a su pequeña. Foto: composición.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba están viviendo una completa pesadilla, ya que lo peor que le puede pasar a un padre es no poder ver a su hijo. Y esto es precisamente lo que le está sucediendo a esta expareja que está impedida de ver a su pequeña de cuatro años.

Pero ¿Por qué no pueden ver a su pequeña?. Ambos no pueden acercarse a la menor por orden judicial y es que el Octavo Juzgado de Familia de Lima ordenó medidas de protección a favor de la menor y decidió alejarla de los investigados por los delitos de violencia psicológica contra la actriz y la supuesta violencia sexual de parte del futbolista.

Es todo luego que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), observe toda exposición que se hizo contra la intimidad de una menor de edad en las redes sociales y los medios de comunicación. Por lo tanto, el MIMP pidió al Ministerio Público intervenir y que inicie una investigación en contra de ambos padres.

La Fiscalía comenzó las investigaciones y determinó el 8 de julio, medidas de protección a favor de la menor, disponiendo que el jugador de Sport Boys no podrá acercarse a su hija, mientras el Poder Judicial investigue la denuncia en su contra por el presunto delito de tocamientos indebidos hacia su niña.

Por otro lado, la Unidad de Protección Especial de los Niños, Niñas y Adolescentes (UPE) del Ministerio de la Mujer otorgó la tenencia momentánea a la madre del jugador, doña Ysmena Piedra, quien tiene la responsabilidad de cuidar de la salud, educación y paz mental de su nieta.

Sin embargo, Rodrigo Cuba no se quedó con los brazos cruzados y a los pocos días acudió con su abogado César Nakasaki a la sede del Poder Judicial a interponer un recurso para apelar dicha orden de alejamiento.

Lo peor vino después, porque luego de que la niña pasará algunas noches con su madre en la casa de su abuela paterna, Melissa también fue alejada de su engreída, el último 19 de julio, por orden del Octavo Juzgado Especializado de Familia de Lima.

Según la Corte Superior, se amplió las medidas de protección a favor de la menor, por lo que la modelo ya no podrá aproximarse a un radio de 100 metros de distancia de donde esté la niña. Y esto mientras dure las investigaciones en contra suya por violencia psicológica contra su hija.

Al igual que su exesposo, la modelo deberá someterse a una terapia psicológica en un centro de salud mental. Paredes tampoco puede mencionar ni exponer a su hija en las redes sociales, por lo que, de incumplir dichas medidas, ella será denunciada penalmente por desobediencia a la autoridad.

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes intentan recuperar a su hija, debido a todo lo sucedido. Foto: composición.

PERO ¿QUÉ LOS LLEVÓ A ESTA SITUACIÓN?

Todo comenzó cuando Melissa Paredes acusó a su exesposo de haber vulnerado sexualmente a su hija mientras la tenía a su cuidado. La exreina de belleza llamó la madrugada, del 15 de junio, al jugador de fútbol exigiéndole que vaya donde ella se encontraba, de lo contrario lo denunciaría por tocamientos indebidos hacia la niña.

Las horas pasaron y Cuba no acudió al llamado de Paredes, por el contrario, fue con su abogado a denunciarla por chantaje y extorsión, ya que su expareja lo estaba presionando para acudir a fuera de una comisaría de lo contrario ella procedería con la denuncia.

Luego, Rodrigo la denunció también por difamación . Su abogado, César Nakasaki interpuso una querella por difamación contra Paredes, debido a que se hizo público y viral el audio de la llamada que ella le hizo al deportista, con esto se estaba mancillando el buen nombre y honor del futbolista.

Sin embargo, ambas denuncias fueron archivadas y la Fiscalía no encontró suficientes pruebas para seguir con las investigaciones de los delitos de chantaje y difamación en contra de la ex conductora de América Hoy. Así lo informó Melissa Paredes en su cuenta de Instagram.

La Fiscalía declaró el 11 de julio que la denuncia por chantaje contra la exreina de belleza no procedía. Melissa Paredes compartió en sus redes sociales, la decisión de la Fiscalía, mediante un comunicado.

“Buen día, quiero comunicarles que la Fiscalía, que venía investigando la denuncia en mi contra por el presunto delito de chantaje, declaró que NO procede formalizar ni continuar la investigación preparatoria en mi contra. Como ya lo había mencionado anteriormente, nunca fue mi intención obtener un beneficio económico a cambio de no realizar una denuncia, ni ningún beneficio en sí, solo reaccione como madre preocupada buscando respuestas”, publicó.

Melissa Paredes emite comunicado sobre la decisión de la Fiscalía. (Foto: Instagram)

Y el último 26 de julio, Melissa compartió en sus historias de Instagram, una parte del documento en la que se indica que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santiago de Surco y Barranco declara que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria en el extremo de la denuncia contra Melissa Paredes Rodríguez por el presunto delito contra el patrimonio, chantaje.

“Una vez más se demuestra mi inocencia en toda esta difamación. La Fiscalía superior archiva definitivamente la denuncia en mi contra por chantaje”, publicó la modelo junto al documento.

Melissa Paredes se pronuncia en Instagram por denuncias en su contra. (Foto: Instagram)

Por otro lado, aclaró que la querella que también se interpuso en su contra no procedía. Por ello, se mostró tranquila con las decisiones y no dudó en agradecer a sus seguidores que la alientan en este proceso. “Asimismo, también el proceso de querella en mi contra por el delito de difamación resuelven rechazar de plano la querella donde me pedía 200 mil soles y 2 años de cárcel para mi persona. Seguiremos paso a paso y con mucha fe. Gracias por todos sus mensajes de aliento”, agregó la influencer.

Melissa Paredes se pronuncia en Instagram por denuncias en su contra. (Foto: Instagram)

PODRÍAN VOLVER A VER A SU HIJA

Pero, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba tendrían una luz de esperanza de poder volver a ver y acercarse a su niña. Según el diario El Popular, la Segunda Sala Especializada de Familia realizará una audiencia el próximo 14 de setiembre para determinar si revoca o confirma el impedimento de acercarse de Rodrigo Cuba hacia su hija, en un radio de 100 metros de distancia.

El tribunal superior realizará la audiencia y escuchará los alegatos del Ministerio Público y del abogado de futbolista del cuadro chalaco, César Nakasaki Seminario. Como se recuerda, Rodrigo Cuba fue el primero en apelar la resolución del Octavo Juzgado de Familia, que ordenó medidas de protección a favor de la niña y dispuso que el ‘Gato’ Cuba no puede aproximarse a su engreída, mientras sea investigado por el presunto delito de violencia sexual contra su hija.

Además, esa misma Sala Especializada de Familia también será la encargada de evaluar el recurso de nulidad que interpuso días después, Melissa Paredes con su abogado Wilmer Arica, para dejar sin efecto la resolución del Octavo Juzgado de Familia que ordenó que no puede acercarse a su hijita.

FISCALÍA ESPECIALIZADA DE FAMILIA PIDE QUE NIÑA PASE POR CÁMARAS GESELL

De acuerdo con el mismo diario local, La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar ha pedido que la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba sea entrevistada ante l as cámaras Gesell del Ministerio Público para determinar si sufrió daños psicológicos por parte de sus padres o si fue afectada sexualmente por su papá.

La Fiscalía ha solicitado a doña Ysmena Piedra Calderón, abuela paterna de la menor, que la niña pase por dicho peritaje para continuar con las investigaciones de las denuncias que pesan en contra de Melissa y Rodrigo.

Dicho Tribunal Superior ha pedido que la menor sea interrogada por un perito del Ministerio Público y el Juez que lleva el caso. Además, que estén presentes los abogados de ambas partes y un familiar de la niña para brindarle apoyo emocional.

¿QUÉ ES UNA CÁMARA GESELL?

La conductora Magaly Medina llevó a su programa, del 15 de junio, a la abogada Karla Viso para explicar; ¿cuál es el propósito de la cámara Gesell y para qué circunstancias se utiliza?.

La doctora Karla Visso detalló que la cámara Gesell es una habitación con dos áreas, separadas por un muro de espejo, en un espacio se encuentra la supuesta víctima de violencia sexual, psicológica o física y en el otro lado está el juez encargado del caso, los abogados y un familiar de la víctima.

“La cámara Gesell se practica no solo en menores de edad, también en mujeres víctimas de violencia y un perito o psicólogo de medicina legal del Ministerio Público es el que hace el interrogatorio a la supuesta víctima”, explicó.

Abogada Karla Visso explica sobre la cámara gesell. Video: ATV/ Magaly TV: La Firme.

Por su lado, la psicóloga Juliana Sequera señala que declarar ante una cámara Gesell no es un evento traumático para un niño, por el contrario es una herramienta que permite esclarecer lo que ha ocurrido. “Es un instrumento para los psicólogos para permitir conocer lo que ha sucedido, tiene como función generar un ambiente tranquilo y de confianza para la víctima. Ella no notará que está en una cámara Gesell, no es evento traumático”, explicó la especialista en terapias de niños.

