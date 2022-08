Juan Reynoso y sus primeras palabras como técnico de Perú: “Es un sueño de vida, quiero trabajar en menores”

Juan Reynoso posando como nuevo técnico de Perú junto directivos de la FPF. | Captura FPF Play

Juan Reynoso fue anunciado el último martes 2 de agosto como nuevo técnico de la selección peruana, en una noticia que se conocía a voces luego de la salida de Ricardo Gareca. Es un hecho que ha polarizado al país, pues hay quienes están de acuerdo con esta decisión y otros no. En ese sentido, el ‘Cabezón’ expresó sus primeras palabras sobre esta oportunidad y aseguró que tiene la intención de realizar un trabajo exhaustivo desde las categorías menores.

Fue a través del canal oficial de la entidad nacional, que se aprecia al flamante DT posando con la camiseta peruana junto al director general de fútbol, Juan Carlos Oblitas, el secretario general, Jean Marcel Robilliard, y el presidente Agustín Lozano.

“Sé que no todos están de acuerdo con mi llegada. Vengo con toda la ambición de colaborar en todo sentido. Me interesa la selección, el trabajo en el día con día para seguir haciendo un equipo competitivo, pero me interesa aún más ayudar para que se mejore menores, para tener una liga más competitiva, asesorar y ayudar en la capacitación a los profesores. Es lo que más me mueve. Ojalá se pueda lograr con el apoyo de todos ustedes”, comentó en declaraciones para FPF Play.

“Esto no es de una sola persona. Muchas veces no dimensionamos que en el día a día, trabajando de forma unida y sostenida se logran cosas. Siento que falta creer en el fútbol y vengo a colaborar con mi granito de arena”, agregó.

Del mismo modo, mostró su intención de cambiar la situación del balompié en el país, dando a entender que se enfocará en trabajar por su desarrollo para volver a lo que fue la ‘bicolor’ de antaño. “En este país hay mucho talento. Nos hacen falta herramientas para volver a momentos como en los 70′s y 80′s. Estoy agradecido junto a mi familia. Es un sueño de vida. Ahora empiezan los hechos más que las palabras. Tienen en mí a alguien en quien confiar”, dijo.

El 'Cabezón' habló para FPF Play de sus primeras impresiones por este nuevo reto.

