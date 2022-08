Piero Alva aprueba a Juan Reynoso como técnico de Perú y restó importancia al estilo de juego

Piero Alva habló de Juan Reynoso tras ser elegido técnico de la selección peruana.

La designación de Juan Reynoso como nuevo técnico de la selección peruana ha dejado diversos comentarios, algunos a favor y otros en contra. Cada uno sosteniendo su punto de vista, aunque lo cierto es que el ‘Cabezón’ tratará de clasificar al Mundial del 2026. En ese sentido, uno de los que está de acuerdo con la nominación es Piero Alva, quien aprobó esta decisión de la FPF, pues considera que tiene todas las cualidades ante una oportunidad que siempre esperó.

“Reynoso es un técnico que ha buscado esta oportunidad a pulso, le ha costado aun teniendo la trayectoria que como jugador tuvo y la que estaba teniendo como técnico. Es muy justo y seguro va a traer muchas satisfacciones. Estamos ante un técnico que va a poder tomar la posta sin ningún tipo de presión sin ningún área que le quede por mejorar. Definitivamente, Juan está totalmente preparado para este reto”, señaló el ‘Zorro’ en una entrevista para Radio Ovación.

De hecho, el exdelantero fue dirigido por el ‘Ajedrecista’ en Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Melgar de Arequipa. En esa línea, vivió de cerca el título nacional que lograron el 2009 con los ‘cremas’, por lo que es más que una voz autorizada para referirse a su persona.

Juan Reynoso (derecha) cuando fue campeón nacional con Melgar el 2015. | Foto: USI

Los detalles y el trabajo duro son dos aspectos en los que trabaja muy duro y de lo cual Alva se refirió. “Es un técnico súper detallista, muy bien preparado. Normalmente los técnicos bien preparados no son de dejar los detalles al azar y es muy exhaustivo en eso tanto para el jugador, como los directivos con el club e inclusive en la relación equipo-hincha”, comentó.

Del mismo modo, se mostró agradecido por la labor que realizó Ricardo Gareca al mando del elenco nacional, aunque estima que cada etapa tiene un final. “Es lo que se necesita. Si bien se avanzaron muchas cosas con Ricardo (Gareca) y todos estamos agradecidos por lo que hizo con la selección, el fútbol y la vida es de procesos. Cada etapa tiene un inicio y un final. Es parte del deporte y para mí no era una tragedia”, declaró.

ESTILO DE JUEGO

Uno de los temas que sostuvieron algunos hinchas era el estilo de juego. Es conocido que los equipos de Reynoso no practican un fútbol atractivo, sino más bien uno pragmático y salvaguardando el arco en cero, contrario a la propuesta ofensiva del ‘Tigre’ y de las raíces nacional. Para Alva esto no es un inconveniente y cree que el foco debe estar puesto en el desarrollo del balompié en el país.

“En estos pocos días se habla de si se cambia el estilo, pero acá lo importante es seguir creciendo como país dentro del fútbol. Es muy importante que el técnico de la selección contribuya con ese crecimiento porque estamos mal. Se debe poner cimientos dentro de la FPF para que la liga se repotencie, para que el fútbol de menores se repotencie. Nos estamos guiando solo por un tema resultadista y esto es mucho más de fondo”, dijo.

PARTIDO HISTÓRICO CON UNIVERSITARIO

Por otro lado, cuando vestía la camiseta ‘merengue’, Piero disputó un partido inolvidable en el hincha: ante Sao Paulo en el Morumbí por la Copa Libertadores 2010. En aquella ocasión, los dirigidos por Reynoso quedaron eliminados por penales (1-3) en los octavos de final, aunque jugaron los duelos de ida y vuelta con coraje y, sobre todo, a la altura de un compromiso de esta magnitud.

“Es un poco de todo. Se pudo armar un equipo que se concientizó de que no solo podíamos ser capaces, sino además de poder marcar alguna diferencia. No solo el objetivo de salir campeones nacionales y listo. Siempre tratar de buscar un poco más y en eso Juan es muy exigente. Es un tipo que no solo ha hecho una buena carrera, sino que ha tenido un crecimiento como persona y entrenador”, concluyó.

El 'Zorro' se refirió a las cualidades del exCruz Azul y también de un duelo histórico de la 'U' en Copa Libertadores 2010. | Video: Radio Ovación

