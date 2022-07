Juan Carlos Oblitas se refirió a Juan Reynoso como posible reemplazante de Ricardo Gareca

Juan Carlos Oblitas no quiso hablar sobre Juan Reynoso

Juan Carlos Oblitas amplió su punto de vista sobre la coyuntura actual referida a la Federación Peruana de Fútbol y la Selección Mayor. Después de haber publicado su comunicado en torno a su no continuidad en el cargo como director deportivo de la FPF, el ‘Ciego’ respondió a la prensa en conferencia. Ante la duda de Juan Reynoso, nombre que más suena como reemplazante de Ricardo Gareca, Oblitas prefirió mantener en reserva su opinión. No obstante, mencionó lo siguiente:

“Yo particularmente no tengo un plan B. También lo dijo Agustín Lozano. Yo estaba 100% convencido de que se iba a llegar a un acuerdo con Ricardo. Imagino que se están tomando las prudencias para buscar al reemplazante. A Juan (Reynoso) lo quiero mucho, lo estimo mucho y está de más decir lo que siento por Juan, es del grupo de jugadores de los que me siento orgulloso de que hayan seguido esta carrea (como entrenador)”, dijo el ex director deportivo de la Federación sin dar detalles sobre una posible contratación del técnico.

“Juan es quizá el técnico peruano más exitoso que se está desarrollando actualmente. Pero tomar nombres así, es complicado. Dejémoslo ahí, eso esta en manos de la Federación y que sea lo mejor para el fútbol”, agregó.

Foto de archivo de Juan Reynoso. Estadio Azteca, Ciudad de México. 30 de mayo de 2021. REUTERS/Henry Romero

Información en desarrollo...