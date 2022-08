Juan Reynoso se refirió a la relación con la prensa y la restricción que tendrá con la selección

Juan Reynoso fue presentado como el nuevo director técnico de la selección peruana y se refirió a la relación que tendrá con la prensa.

El DT de 52 años brindó su primera conferencia de prensa a cargo del comando técnico de la blanquirroja y fue consultado sobre los accesos del periodismo. El estratega respondió con humor y aseguró que era la consulta que esperaba, pero aclaró que será “respetuoso”.

“La pregunta que me imagino debe ser la del millón. ¿Cómo será mi relación con la prensa? Voy a ser muy respetuoso con todo lo que se ha venido manejando. Si entraban 10, 15 o 20 minutos, o todo el entrenamiento, yo no tengo ningún problema”, dijo Juan Reynoso.

Luego, Reynoso abundó en su respuesta y dio a conocer que la única restricción que tendrá con la prensa será en los entrenamientos en los que disponga un trabajo concreto para enfrentar a los rivales de turno, y que considere necesario se mantenga en reserva con el fin de no ofrecer una ventaja deportiva. Además, consideró, con una frase escueta, que es una “leyenda” la supuesta mala relación que tiene con la prensa.

“Esa es una de las leyendas urbanas. Entiendo que hoy 2022, lo importante que son las redes sociales, las comunicaciones en las que el hincha esté minuto a minuto con la selección, pero habrá momentos, eso sí, en las que hagamos un trabajo táctico o algo muy específico, y que, obviamente no queremos que el rival se entere. Ahí sí será a puertas cerradas, pero en general nosotros entendemos que la selección es de todos y para todos. No tendría que haber una limitación, pero repito, si hay alguna situación que debemos esconder lo haremos y no es contra de ustedes, es en contra de los rivales”, explicó el ‘Cabezón’.

MICROCICLOS Y BÚSQUEDA DE JUGADORES

Reynoso dio a conocer cómo será parte de su trabajo y afirmó que continuará con los microciclos de entrenamientos con la finalidad ampliar la masa de jugadores que podrían ser convocados y a los futbolistas jóvenes que pueden ir sumándose a la selección peruana.

“Los microciclos van a estar de acuerdo a la calendarización que ya tiene la Federación. Si nos interesada conocer mucho a los mejores en el trabajo, en el mano a mano, nos va facilitar mucho las cosas. Nos va a facilitar conocer a (las categorías) Sub-20, 17, y la 15, que son proyectos importantes. Ahí entendemos que no todos maduramos de la misma manera”, mencionó el DT.

El ex técnico de Cruz Azul, enfatizó que en los microciclos o futuras convocatorias llamará a los jugadores con ascendencia peruana y que militan en el exterior con el objetivo que elijan ser seleccionados con Perú.

“Nos interesa y mucho invitar a algunos jugadores con ascendencia peruana. Ese es un nicho que hay que explotar más y si son jóvenes que ya pasaron los 20 años, por ahí no pueden venir y entrenar con sus categorías, pero si intentar sumarlos y convencerlos de que acá pueden tener un futro y nivel de selección”, finalizó.

