Juan Reynoso contó detalles de la charla con Ricardo Gareca en Arequipa sobre el futuro de la selección

La gran relación entre Ricardo Gareca y Juan Reynoso se hizo conocida por la visita del ‘Cabezón’ a la Videna en la era del ‘Tigre’. No obstante, estos dos técnicos tuvieron dos reuniones en Arequipa cuando el peruano se encontraba dirigiendo a Melgar. Este último contó, en su presentación como DT de la selección peruana, lo que le dijo el argentino en ese momento.

“Yo con Ricardo más allá de las conversaciones que ustedes mencionan y nunca trascendió porque tanto él como yo somos de perfil bajo. Él fue dos veces a Arequipa, hablamos y comimos juntos”, recordó el actual entrenador de la ‘blanquirroja’ en rueda de prensa.

“Él me comentó en ese mano a mano (ser su sucesor en la selección peruana), no aquella vez que vine a la Videna. Estoy hablando del 2014 o 2015 en Arequipa. Él me veía como un potencial técnico, a mediano o largo plazo, y bueno a Dios gracia se dio hoy”, finalizó el estratega nacional.

Tremenda premonición del ‘Flaco’. Tal y como sucedió en Universitario de Deportes, Juan Reynoso llegó para hacerle el relevo a Ricardo Gareca en el año 2009 y el estratega nacional terminó levantando el trofeo del campeonato peruano en dicha temporada.

REYNOSO NO DESCARTA COMUNICACIÓN CON GARECA

Así como Ricardo Gareca le abrió las puertas en su estancia al mando de la selección peruana, Juan Reynoso no descarta una posible reunión con el ‘Tigre’, ahora como flamante técnico de la ‘bicolor’. Asimismo, afirmó que no ha podido conversar con el ‘gaucho’ en el último tiempo.

“No he tenido la suerte, creo que no era el momento, pero seguro hay una conversación pendiente, ojalá Dios quiera que sea mano a mano para hablar de distintos temas y, como hablamos la gente de fútbol, para retroalimentarnos. Seguro él va ayudar más de lo que yo le pueda decir”, sostuvo.

