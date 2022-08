Juan Reynoso elogió a Gianluca Lapadula: “Más allá de sus condiciones técnicas y tácticas, es un ganador”

Juan Reynoso opinó de Gianluca Lapadula.

Juan Reynoso fue presentado oficialmente como técnico de la selección peruana en una conferencia de prensa. El ‘Cabezón’ contestó todas las preguntas de la prensa local y llenó de elogios a Gianluca Lapadula. El estratega de 52 años no solo enalteció las cualidades del delantero en la cancha, sino su carácter.

“Gianluca creo que es un jugador que más allá de sus condiciones técnicas y tácticas, se nota que es un ganador, es un tipo que contagia y yo como defensa me visualizó enfrentándolo y seguro me complicaría. Es de esos delanteros que uno como defensa no quiere enfrentar”, manifestó el DT de la ‘bicolor’ en primera instancia.

“Define con los dos perfiles, está siempre incomodando, es un ‘nueve’ que golpea, creo que ustedes lo tienen mejor visto que yo, pero es un ‘nueve’ con un buen presente y ojalá Dios quiera que se pueda prolongar su mejor presente en estos años del proceso clasificatorio”, sentenció.

Juan Reynoso habla de Gianluca Lapadula y su momento en la selección | Movistar Deportes

LOS JUGADORES QUE YA FUERON DIRIGIDOS POR REYNOSO

Gianluca Lapadula es uno de los jugadores de la larga lista que Juan Reynoso no ha podido dirigir en sus años como estratega. ¿Qué futbolistas compartieron con el ‘Cabezon’ a nivel de clubes? De los habituales convocados en el último tiempo están Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Pedro Aquino. Estos tres coincidieron con él en Sporting Cristal.

Luis Abram compartió vestuario recientemente con Máximo, es más fue pedido por el técnico para Cruz Azul. El defensor llegó en condición de cedido a la ‘Máquina Cementera’ desde el Granada y gracias al DT nacional pudo adaptarse al fútbol mexicano.

Por otro lado, Santiago Ormeño tuvo su mejor temporada de la mano de Reynoso en toda su carrera. Ambos se cruzaron en el Puebla. El delantero registró un total de 17 goles en 36 partidos. En cuanto al exdefensa, consiguió meter a los ‘franjiazules’ a semifinales del campeonato ‘azteca’.

Por último, dos jugadores que no han sido considerados en las últimas nóminas, pero que si jugaron partidos con Ricardo Gareca, son Raúl Ruidíaz y Alexis Arias. La ‘Pulga’ y el ‘Chaca’ levantaron el trofeo del balompié peruano junto a Reynoso.

