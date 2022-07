Gian Marco publica foto con Juliana Molina y le dedica un tierno mensaje: “El amor es encontrar todo en ti”

Gian Marco dedica tierno mensaje a Juliana Molina.

Completamente enamorados. Gian Marco Zignago muestra su amor a su actual pareja Juliana Molina. El cantante peruano sorprendió la tarde de este domingo 24 de julio con un extenso y emotivo mensaje dedicado a su novia, junto a una fotografía de su concierto de 30 años de carrera.

Como se recuerda, la pareja quedó expuesta luego de que aparecieran diversas fotos juntos que compartieron en sus redes sociales. Pero, hasta el momento el padre de Nicole Zignago no le había dedicado un mensaje tan extenso en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, el intérprete de ‘Canción de amor’ publicó una foto en la que aparece besándose junto a Juliana Molina en el escenario del Estadio Nacional. Todo parece indicar que se habrían tomado esa instantánea en los ensayos antes del concierto que dio el pasado 15 de julio. Junto a ello escribió:

“El amor es ausencia de miedo, el miedo es ausencia de amor. El amor no es silencio, es hablar, es expresar, es decir, es sentir en libertad. El amor no es una condición perpetua, el amor no es castigador. El amor no es rabia, rencor y mucho menos impulsividad. El amor es una conversación constante con uno mismo, es sobrevivir al caos, es encontrar la luz en lo más oscuro de tu profundidad. El amor es claridad, no es confusión. El amor no tiene ambigüedad, el amor es congruencia. El amor no es una ilusión, no es un espejismo. El amor saber cuándo irse o regresar a tiempo. El amor no es una fórmula y mucho menos una ecuación. El amor no es encontrar nada en el otro, es encontrar todo en ti. Amen…así, sin acento”, se lee en la publicación.

Rápidamente, los seguidores no dudaron en desearle lo mejor en esta nueva etapa. Y en solo minutos la instantánea ha alcanzado más de 5 mil me gusta en la red social. Por su parte, Juliana Molina comentó la imagen con emojis de corazón, mostrando su amor hacia el intérprete peruano.