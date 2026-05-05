Habla la ahijada piurana del Papa León XIV en el primer año de su pontificado: “Me estoy preparando para recibirlo”

Mildred Camacho, ahijada de bautizo de Robert Prevost, ahora Papa León XIV, comparte en una emotiva entrevista detalles sobre su relación personal con el pontífice, la historia detrás de su nombre y la emoción de su familia al conocer su elección.

La piurana Mildred Camacho (29), ahijada del papa León XIV, recordó este martes aquel 8 de mayo de 2025 en que su padrino fue elegido máximo líder de la Iglesia Católica, mientras se cumple un año de un pontificado marcado por un estilo prudente y reiterados llamados a la paz.

En diálogo con Exitosa, la joven nacida en la ciudad de Chulucanas contó que, al enterarse de la aparición del humo blanco en la Plaza de San Pedro, recién se había mudado a una vivienda modesta y no tenía televisión, por lo que siguió la transmisión en vivo desde el Vaticano usando su teléfono móvil.

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“Cuando escucho que lo mencionan, cerré mi celular y llamé a mi papá inmediatamente. Ya sabía que era mi padrino Robert Francis. Luego, incluso tantos fueron mis nervios, que una vez que le llamé a mi papá, mi papá llorando, yo llorando, volví a revisar, y cuando vuelvo a abrir el celular, ya estaba en todos lados la foto de mi padrino”, recordó.

Explicó que su nombre es un homenaje a la madre de León XIV, Mildred Martínez, nieta de españoles, bibliotecaria y lideresa laica. “Es una bendición muy grande que hayan decidido darme el nombre de su mami para poder honrarlo”, comentó.

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Su nombre, Mildred, fue elegido en honor a la madre del Papa, como un gesto de homenaje familiarPOLITICA INTERNACIONAL Maria Grazia Picciarella/SOPA Im / DPA

La joven mencionó que su papá tuvo comunicación con el actual pontífice solo horas antes del cónclave. “Yo le digo: ‘Escríbele ahorita antes de que inicie, que sepa desde ahorita que estamos orgullosos y felices por él, porque es un cargo donde no es que vas y postulas, te eligen, ven en ti el potencial, tienes que felicitarlo’. Le mandó un saludo para felicitarlo por WhatsApp y lo único que recibió mi padrino fue: ‘Muchas gracias, bendiciones’”, contó.

Relató además que vio por última vez al Papa en 2024, cuando ya era madre de dos hijas. “Fue el 10 de agosto, aniversario de la diócesis, que también fue el día de mi cumpleaños. Ese día, antes de que él se vaya, le pido la bendición para mis niñas y mi padrino me dice: ‘Para ti también, hija’. Y me da su bendición”, dijo.

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Agregó que espera con expectativa una visita del pontífice al Perú, aunque todavía no se han dado confirmaciones desde la Santa Sede. “Me estoy preparando para poder recibirlo, que vea un avance y decirle: ‘Mire, padrino, todo lo que se ha podido hacer, mire todo lo que está pasando, mire todo el movimiento”, señaló.

El primer año del papado del estadounidense-peruano Robert Prevost ha mostrado su perfil de canonista y matemático, ordenado y sistemático en sus decisiones, además de su vocación pastoral, reflejada en la cercanía a los más vulnerables, respaldada por su experiencia como misionero y obispo de Chiclayo.

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La comunicación entre la familia Camacho y el Papa se mantuvo antes y después del cónclave, con mensajes de aliento y orgullo por la designación

León XIV ha insistido en la necesidad de una política de “tolerancia cero” ante cualquier forma de abuso en la Iglesia y ha afirmado que escuchar a las víctimas resulta “esencial” para la prevención.

El 20 de octubre de 2025 recibió a miembros de la Junta Global de Víctimas de Abusos (ECA), quienes calificaron la reunión como “un paso histórico y esperanzador”. El 8 de noviembre de 2025 dialogó durante casi tres horas con quince víctimas belgas, en una reunión descrita como “profunda y dolorosa”. En su próximo viaje a España podría reunirse con víctimas.

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No obstante, persisten casos sin resolver, como el del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, acusado de abusos sexuales a un menor cuando era sacerdote, y cuya pesquisa se encuentra paralizada en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, debido a un tecnicismo jurídico relacionado con la edad del menor, un hecho que evidencia la necesidad de revisar el sistema judicial de estos casos.