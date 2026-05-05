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Ignacio Buse dio espectáculo junto a Novak Djokovic en Roma: entrenamiento de alto nivel desató la ovación del público

El peruano compartió nuevamente cancha con la leyenda serbia en el Foro Itálico y dejó una grata impresión en la previa de su debut en el Masters 1000 de Roma

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El tenista peruano se lució en una sesión de alto nivel con el serbio en la previa del Masters 1000 de Roma. (Video: ATP Perú)

Ignacio Buse volvió a acaparar miradas en la antesala del Masters 1000 de Roma tras compartir un entrenamiento de alto nivel con Novak Djokovic en el Foro Itálico. El tenista peruano sumó así una nueva experiencia de élite al medirse nuevamente con el múltiple campeón serbio, en una sesión que desató la ovación de los aficionados presentes.

El entrenamiento se llevó a cabo en el Campo Centrale, donde ambos protagonizaron un exigente peloteo e incluso un partido informal que elevó la intensidad de la jornada. El nivel exhibido generó un ambiente especial en las tribunas, con aplausos constantes y reconocimiento del público tanto para el joven sudamericano como para la leyenda europea.

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No es la primera vez que Ignacio Buse comparte cancha con Novak Djokovic. Meses atrás, ya habían entrenado juntos en Indian Wells, en otra experiencia que marcó un paso importante en el crecimiento del peruano. Ahora, en Roma, repiten fórmula en la previa de sus respectivos debuts en el cuadro principal.

Para Djokovic, la sesión también tuvo un valor especial, ya que significó su regreso a las canchas tras 53 días sin actividad oficial. Su última presentación había sido precisamente en Indian Wells, por lo que este entrenamiento le permitió retomar sensaciones competitivas en un escenario de alto nivel.

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Ignacio Buse compartió entrenamiento con Novak Djokovic en Roma.
Ignacio Buse compartió entrenamiento con Novak Djokovic en Roma. Crédito: IBI26

En ese contexto, la presencia de Buse no pasó desapercibida. El peruano, actual número 62° del ranking ATP, se mostró sólido, competitivo y a la altura del exigente intercambio, confirmando que su progresión en el circuito continúa en ascenso.

Un impulso clave para el peruano

Este tipo de experiencias representa un salto cualitativo en la preparación de Ignacio Buse. Medirse en prácticas con uno de los mejores jugadores de la historia no solo le permite ajustar aspectos técnicos, sino también fortalecer su confianza de cara a los retos del circuito.

El joven tenista viene apostando por consolidarse en la élite y sabe que cada entrenamiento de este calibre suma en su desarrollo. El roce internacional, sumado a su crecimiento sostenido, lo posiciona como una de las principales cartas del tenis peruano en la actualidad. Roma aparece, en ese sentido, como una gran oportunidad para seguir dando pasos firmes en su carrera.

El debut de Buse en el Masters 1000 de Roma

Ignacio Buse se prepara para enfrentar al italiano Lorenzo Sonego en la primera ronda del Masters 100 de Roma, en un duelo que promete ser exigente. El local, actualmente en el puesto 66 del ranking ATP, buscará hacerse fuerte ante su público.

El rival de ‘Nacho’ cuenta con experiencia en el circuito y ha sabido conquistar títulos en distintas superficies a lo largo de su carrera. Incluso llegó a ubicarse en el puesto 21 del mundo en 2021, lo que refleja su trayectoria en la élite. Sin embargo, su presente no es el mejor. En 2026 ha tenido poca actividad y llega al encuentro tras dos derrotas consecutivas en primera ronda, tanto en el Masters de Madrid como en el Challenger de Cagliari.

Ignacio Buse y Novak Djokovic tras el entrenamiento en el Foro Itálico.
Ignacio Buse y Novak Djokovic tras el entrenamiento en el Foro Itálico. Crédito: Instagram

Por su parte, Buse llega con rodaje competitivo y con la confianza que le brinda haber entrenado al más alto nivel en los días previos. El escenario no podría ser más exigente: el Foro Itálico, uno de los templos del tenis mundial. Pero también es el lugar ideal para que el ‘Colorado’ demuestre su evolución y busque un resultado que marque un punto de inflexión en su carrera.

Tras su aplaudido entrenamiento junto a Novak Djokovic, ‘Nacho’ ya dejó una grata impresión en Roma. Ahora, intentará trasladar ese nivel a la competencia oficial y seguir escribiendo su crecimiento en el circuito profesional.

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