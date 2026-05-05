Colegio Médico inicia proceso ético por presuntos conflictos de interés en compra de fármacos oncológicos de alto costo. (Andina)

El Colegio Médico del Perú anunció el inicio de investigaciones éticas de oficio por presuntos conflictos de interés no declarados en la compra de fármacos oncológicos. La medida subraya la preocupación institucional por la transparencia en la adquisición de tratamientos contra el cáncer y el posible impacto en pacientes que requieren medicamentos de alto costo.

La decisión responde a denuncias públicas sobre vínculos no informados entre profesionales médicos y la industria farmacéutica, situación que ha encendido alarmas sobre la integridad de los procesos que determinan el acceso de miles de personas a terapias esenciales.

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Según el comunicado oficial difundido el 4 de mayo de 2026, el Colegio Médico del Perú elevó la gravedad del caso al advertir que “decisiones vinculadas al acceso a tratamientos de alto costo —que impactan directamente en la vida y continuidad terapéutica de pacientes con cáncer— puedan estar expuestas a potenciales conflictos de interés o a omisiones en la declaración de vínculos”. La entidad aclaró que los hechos serán puestos a disposición de los órganos competentes y evaluados conforme al Código de ética y Deontología vigente, con la finalidad de determinar si corresponde establecer alguna responsabilidad.

El decano nacional del Colegio Médico, Pedro Antonio Riega López, y el secretario general, Pavel Jaime Contreras Carmona, encabezaron el pronunciamiento público, subrayando que la independencia del juicio médico y la transparencia son esenciales para garantizar la confianza de la ciudadanía. El comunicado especifica: “Estos hechos, de confirmarse, comprometerían principios esenciales del ejercicio profesional, particularmente la independencia del juicio médico, la transparencia en la toma de decisiones y la primacía del interés del paciente sobre cualquier otro interés”.

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El Colegio Médico del Perú anuncia investigaciones éticas sobre posibles conflictos de interés en la adquisición de medicamentos oncológicos, buscando transparencia en salud pública.

Investigación busca esclarecer nexos con farmacéuticas oncológicas

La institución enfatizó que la posible injerencia de intereses no declarados en la selección y compra de medicamentos oncológicos reviste especial gravedad, pues puede condicionar la disponibilidad y oportunidad de tratamientos oncológicos que pueden definir la vida y continuidad terapéutica de los pacientes. El Colegio Médico del Perú recordó la obligación de los profesionales de la salud de declarar cualquier vínculo que pudiera incidir sobre su criterio, para salvaguardar la credibilidad del sistema y proteger a los pacientes: “La participación de médicos en comités técnicos, evaluaciones, procesos de priorización o adquisición de medicamentos exige no solo idoneidad técnica, sino también absoluta transparencia y ausencia de conflictos de interés que puedan afectar la confianza pública”.

Las investigaciones iniciadas seguirán un procedimiento ético riguroso. La institución aseguró que el desarrollo de las indagaciones respetará de manera estricta el “debido procedimiento, el derecho de defensa y la presunción de inocencia”. No obstante, reiteró que “cualquier transgresión a los principios éticos será sancionada con la firmeza que corresponde”. De esta forma, el proceso buscará garantizar el equilibrio entre la protección de los derechos de los investigados y la preservación de la ética pública.

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Padres de familia protestaron en los exteriores del Hospital Rebagliati para exigir atención inmediata y denunciar fallas en el tratamiento de sus hijos con cáncer. Aseguran que varios menores llevan semanas sin radioterapia por equipos inoperativos. // Video: Latina Noticias

Este caso coloca en el centro del debate nacional las condiciones en que se deciden y adquieren los fármacos oncológicos de alto costo, así como la responsabilidad de las autoridades y los comités evaluadores ante la posible existencia de intereses cruzados. Como instancia rectora de la ética médica, el Colegio Médico del Perú reiteró: “La prioridad institucional sigue siendo la defensa de la integridad en las decisiones de salud pública y la confianza de la ciudadanía”.

En respuesta directa al cuestionamiento central, el Colegio Médico del Perú inició una investigación ética de oficio luego de que se difundieran presuntas conexiones no declaradas entre médicos y la industria farmacéutica en el proceso de priorización y compra de medicamentos oncológicos en el país. La investigación busca identificar potenciales responsabilidades, proteger la independencia del juicio profesional y garantizar que el acceso a tratamientos para el cáncer no esté condicionado por intereses particulares, sino regido exclusivamente por el interés de los pacientes y la salud pública.

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Minsa activó grupo clave para garantizar suministro de tratamientos oncológicos

En marzo de este año, el Ministerio de Salud (Minsa) conformó un grupo multisectorial con el objetivo de enfrentar las dificultades en el abastecimiento de medicamentos para el tratamiento del cáncer, sumando un antecedente relevante al escenario actual de escrutinio y debate. Esta comisión fue integrada por representantes de diversas entidades públicas, bajo la premisa de fortalecer la cadena de suministro y garantizar la disponibilidad de fármacos esenciales para la población afectada por esta enfermedad.

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La puesta en marcha de este grupo de trabajo surgió tras reportes de desabastecimiento y demoras en la entrega de medicamentos de alto costo en instituciones públicas. Según información oficial, la finalidad fue coordinar esfuerzos interinstitucionales que permitieran detectar cuellos de botella y agilizar los procesos administrativos, especialmente en un contexto de demanda creciente y restricciones presupuestarias.

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Tanto la acción reciente del Minsa como las actuaciones de oficio iniciadas por el Colegio Médico del Perú reflejan una creciente preocupación social por las garantías de equidad, transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos destinados al tratamiento del cáncer. La convergencia de estos esfuerzos institucionales pone de relieve la centralidad del acceso a medicamentos en las políticas públicas de salud y la necesidad de proteger ese acceso de cualquier interés ajeno al bienestar de los pacientes.