Carlos Álvarez y sus personajes: “Hace un año no hubiera imitado a Lilia Paredes, no era relevante”

Después de imitar a la primera dama, Lilia Paredes; Carlos Álvarez ha sido presa de fuertes críticas. El Ministerio de la Mujer no dudó en pronunciarse, además del Ministerio de Justicia y de Cultura, todos calificando a esta personificación como discriminadora.

Ante ello, el humorista no dudó en pronunciarse a través de sus redes sociales. Asimismo, continuó el tema en una entrevista con El Comercio, donde señaló que no tiene nada en contra de la esposa del presidente Pedro Castillo, y que la elección de sus personajes son por coyuntura.

“Yo creo que más bien que han hecho una tormenta en un vaso de agua. Me parece fuera de lugar que por una imitación que se hace a la primera dama, inspirada en una noticia y no un tema inventado, hayan respondido la ministra de la Mujer, el ministro de Justicia y el primer ministro”, indicó Carlos Álvarez a El Comercio.

Asimismo, señaló que lo que vive hoy en día es una especie de “discriminación selectiva” por parte del Ministerio de la Mujer y otros miembros de la política. “Me quieren discriminar como humorista y realmente no defienden a quienes deberían defender, a las personas vulnerables” , señaló.

Imitación de Carlos Álvarez a Lilia Paredes.

“Yo me pregunto, ¿dónde está la falta de respeto? ¿Dónde está la discriminación y el racismo? Si analizamos los nueve minutos de la entrevista, simplemente se trata de humor. Si se busca falta de respeto y discriminación solo hay que ir a Lambayeque donde hay un colegio donde están usando como urinarios baldes. Esa es discriminación y racismo contra las niñas y las madres que tienen que soportar esa humillación por parte de nuestras autoridades”, acotó.

El humorista resaltó que le sorprende que recién haya recibido el llamado de atención de parte del Gobierno, pues a lo largo de su trayectoria ha imitado a las anteriores primeras damas Eliane Karp, Nadine Heredia y Nancy Lange.

“Incluso, algunas de las cuales incluso me han felicitado y se han reído de mis imitaciones. Ellas nunca se han molestado y nadie habló de discriminación. Entonces no entiendo por qué ahora utilizan este lenguaje divisionista y algunos vomitan tanto odio. Creo que el meollo del asunto es que se les están diciendo sus verdades con un personaje, no con discriminación ni racismo, sino a través del humor que yo hago político. Y si esto les duele, les pica o revienta, ese es su problema. Yo me debo al público, no me debo al primer ministro”, resaltó.

NADA EN CONTRA DE LILIA PAREDES

En otro momento de la entrevista señala que “existe una intolerancia política” y que la forma de elegir a sus personajes es de acuerdo a la coyuntura, no por “animadversión, por cálculo político o ningún tema partidario”.

“Si tú me hubieses dicho para imitar a la señora Lilia Paredes hace un año, no lo haríamos porque no era relevante. Es curioso que hemos imitado a la vicepresidenta Dina Boluarte y nadie dijo nada. ¿Por qué? ¿Por qué terminó con Perú Libre y se peleó con Cerrón? Qué casualidad. Solamente defienden a los que están en el cotarro político. Los demás, los que no son de su partido, a esos se puede criticar y agarrar de palos” dijo.

Carlos Álvarez imitó a la primera dama Lilia Paredes en Canal N.

