Somos Perú respetará decisión de Comisión de Ética si decide investigar a Wilmar Elera

Wilmar Elera marcó la jornada del domingo tras su declaración en la que intentó justificar la violación sexual contra una trabajadora del Congreso por parte de su colega Freddy Díaz. Al respecto, la bancada que integra el tercer vicepresidente, Somos Perú, señaló que respetará la decisión de la Comisión de Ética si decide iniciar un proceso contra Elera. Así lo confirmó la vocera del grupo parlamentario, Kira Alcarraz.

“Yo lo que tengo entendido es que se enredó con sus palabras y pidió disculpas, pero sí Ética considera que debe ver el caso es función de ellos, pero yo no creo porque manifestó cuando nos reunimos como bancada (de manera virtual) que no era así, que iba a sacar un comunicado pidiendo disculpas”, dijo la vocera de Somos Perú sobre una comunicación con el cuestionado congresista tras su aparición en TV Perú.

Alcarraz aseguró no estar justificándolo y señaló que " sus declaraciones no fueron buenas, nadie lo va a cubrir, si cometió una falta, lamentablemente, tendrá que asumir las consecuencias”. Tras lo sucedido se convocó a una reunión de bancada en la que Elera participó y explicó a sus colegas parlamentarios que se equivocó al expresarse y que emitiría unas disculpas públicas, lo que hizo horas después a través de una conferencia de prensa, en la que también descartó renunciar a la Mesa Directiva.

“Tomé conocimiento y hablé con él. Parece que estuvo tratando de contar (lo ocurrido), pero se enredó él mismo hablando. Al final, parece que la explicación que dio fue rebuscada y a la hora de la hora, en lugar de decir algo claro, se entendió como si estuviera justificando, daba a entender eso”, dijo la parlamentaria al diario La República.

“No hay justificación para un acto de violación. Yo soy la única mujer en la bancada, entonces me están diciendo que porque soy la única mujer soy propensa a que alguien de mi bancada me ataque, por ser la única mujer, claro que no. Nada justifica un acto de violación”, agregó.

El parlamentario Wilmar Elera, tercer vicepresidente del Congreso en la Mesa Directiva 2022-2023, quien justificó la supuesta violación del legislador Freddy Díaz a una empleada del Parlamento, pidió disculpas por haber sugerido que la víctima fue culpable por libar licor en “un espacio de puros hombres”.

“Lamento que mis declaraciones expresadas en un medio de comunicación hayan sido malinterpretadas y pido disculpas públicas por ello. Siempre estaré en contra del abuso y violencia contra la mujer. Lo sucedido con la trabajadora del Parlamento y que involucra al congresista Freddy Díaz debe ser esclarecido y sancionado lo antes posible”, emitió en un comunicado en Twitter.

El congresista de Somos Perú ratificó que está en contra de todo tipo de violencia contra la mujer y pidió disculpas a su familia, a las mujeres peruanas, y a todos los peruanos. “Expreso toda mi solidaridad con la víctima de esta agresión y que le caiga todo el peso de la ley al culpable”, agregó.

En una conversación con El Comercio, Wilmar Elera dijo que no renunciará a la Mesa Directiva, pese a las declaraciones que emitió en el canal del Estado por el caso de violación de Freddy Díaz, de quien el Ministerio Público ha solicitado impedimento del salida del país.

“Eso no tiene nada que ver con mis expresiones, yo ya estoy pidiendo las disculpas del caso, no corresponde darle más relleno a estas declaraciones que han sido dadas (por los medios de comunicación) fuera de contexto, estoy dando la cara y me solidarizo con la víctimas”, manifestó.

