Wilmar Elera después de justificar el caso de violación de Freddy Díaz: “No al abuso sexual, no es no”

Wilmar Elera, el tercer vicepresidente del Congreso en la Mesa Directiva 2022-2023, quien justificó la supuesta violación del legislador Freddy Díaz a una empleada del Parlamento, publicó una imagen en su cuenta de Twitter con el hashtag de Ni una menos.

“NO AL ABUSO SEXUAL, NO es NO y se tiene que respetar. Exijo celeridad en la denuncia contra el congresista Freddy Díaz por violación. Recordemos que la trabajadora es la víctima desde el primer momento y este hecho no puede pasar un día más sin ser esclarecido y sancionado”, escribió.

Sin embargo, los usuarios le recordaron las palabras que dijo el domingo por la mañana en TVPerú: “Creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando empiezan a tomar licor”, manifestó, causando el repudio de las autoridades políticas como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) o las exministras Anahí Durand, Nuria Esparch y Gloria Montenegro.

“Señor, usted es un hipócrita, queriendo justificar una violación, usted se pintó de cuerpo entero”, “solo una mente retorcida y machista puede insinuar que una mujer propicia un ambiente para ser violada”, “hipócrita. Sacas un tuit para disminuir las críticas que te llueven por tus miserable declaraciones sobre la mujer violada por un congresista”, fueron algunos comentarios por las frases del integrantes de Somos Perú.

MIMP, DEFENSORÍA Y CONGRESO SE PRONUNCIAN

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), dirigido por Diana Miloslavich, rechazó las declaraciones de Wilmar Elera.

“Ser la única mujer en el grupo o haber bebido alcohol, no justifica ninguna forma de violencia contra las mujeres. Menos aún la violencia sexual. Nada justifica la violencia”, indicó.

Por su parte, el Congreso de la República, actualmente con la parlamenteria Lady Camones como cabeza de la Mesa Directiva 2022-2023, emitió un comunicado sobre este tema.

Wilmar Elera justificó abuso sexual en el Congreso peruano. VIDEO: TVPerú

“El Congreso de la República rechaza todo tipo de violencia contra la mujer que atente a su dignidad. Por tal motivo, lamentamos las expresiones de nuestro tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, vertidas en un medio de comunicación, y lo exhortamos a ofrecer las disculpas públicas al país, sobre las declaraciones respecto al caso del congresista Freddy Díaz Monago”, manifestó.

El Parlamento agregó que seguirán “firmes” en su compromiso “de trabajar e impulsar iniciativas legislativas en defensa de los derechos y protección de la mujer”.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo, además de exigir la detención preliminar del congresista no habido Freddy Díaz, también emitió un comunicado para repudiar las frases de Wilmar Elera.

“Consideramos graves las declaraciones de tercer vicepresidente de Congreso, Wilmar Elera, que buscan justificar acto de violación sexual en denuncia contra congresista Freddy Díaz, basándose en estereotipos y discriminación contra las mujeres. Instamos a los representantes del Poder Legislativo a erradicar toda forma de justificación y tolerancia a la violencia de género, y a desterrar la revictimización hacia las personas afectadas, ya que fomentan una cultura de la impunidad”, finalizó.

