Juan Silva se entregaría a la justicia tras resultado del peritaje de la licitación del Puente Tarata

Juan Silva se encuentra prófugo de la justicia. Foto: Andina

El exministro de Transportes, Juan Silva, quien se encuentra prófugo de la justicia desde junio, tiene toda la intención de entregarse y colaborar con la justicia. Sin embargo, para llevar a cabo esto, tendría que cumplirse una condición: que salga el resultado del peritaje contable-financiera de la licitación del Puente Tarata III para mostrar como prueba que no está involucrado en ningún probable acto de corrupción. Esto sería en 20 días.

“Si el resultado del peritaje demuestra que no hubo irregularidades, que todo fue legal y el Comité de Licitación no ha fallado, el señor Silva tendría que someterse a colaboración eficaz porque habría cometido delito. Pero si se demuestra que la licitación fue un fraude por el actuar del Comité, no podría hacerlo”, señaló su abogado Alfredo Yalán en declaraciones al diario La República.

La defensa legal de Silva indicó, en buena parte, el peritaje del Puente Tarata será clave para que su patrocinado se acoja a ser colaborador eficaz. “Le indiqué que mi cliente se pondrá a derecho una vez salga la pericia, es un derecho que tiene para llegar a la verdad. Si se demuestra que ha venido mintiendo, se someterá a colaboración eficaz porque cometió delito”, apuntó.

Yalán reiteró que en el proceso de adjudicación del Puente Tarata porque, aparentemente, hubo una concertación entre los miembros del Comité de Licitación de la obra (integrado por Edgar Vargas, Víctor Valdivia y Miguel Espinoza) y el OSCE. “Los integrantes del Comité estaban coludidos desde la ampliación de las bases hasta la calificación de oferta”, aseguró.

ACERCAMIENTOS

La intención de Silva para ponerse a derecho va avanzando. El pasado 27 de julio, la defensa legal del ex titular de Transportes se reunió con el fiscal adjunto supremo Marco Huamán Muñoz en la sede del Ministerio Público para concretar detalles de su próxima entrega a las autoridades.

Como se sabe, la fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra Silva por los presuntos delitos de colusión y organización criminal en agravio del Estado por el caso Puente Tarata III en mayo pasado. Asimismo, fue incluido en la misma investigación el presidente de la República, Pedro Castillo, como el presunto líder de esta organización.

En junio, el juez Juan Carlos Checkley ordenó la ubicación y captura a nivel nacional del extitular de la cartera de Transporte y Comunicaciones para que cumpla una detención de 15 días. El exfuncionario ya tenía impedimento de salida del país por 36 meses por la citada investigación. Además, se ofrece una recompensa de S/ 50,000 por información que lleve a su captura.

Según un reportaje emitido por Punto Final, Zamir Villaverde habría entregado S/ 100,000 a Juan Silva, de los cuales S/ 50,000 habrían sido recibido por el mandatario de la República, en el proyecto de Puente Tarata III.

ACUSACIÓN

Según el semanario Hildebrandt en sus Trece, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco confesó ante la fiscalía que Juan Silva le entregaba dinero en efectivo al presidente Castillo para adjudicar obras de infraestructura a determinadas empresas del sector. Pero, en esta trama, confirmó que el Ministerio de Vivienda y Saneamiento también se encuentra involucrado.

Pacheco le dijo a la fiscal Marita Barreto que él nunca le entregó dinero ilícito directamente al presidente Castillo y afirmó que de eso se encargó el exministro Silva. Relató que su labor consistía en crear las condiciones necesarias para direccionar los contratos a favor de empresarios vinculados al mandatario y a su entorno familiar.