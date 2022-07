Pedro Castillo sostiene que se someterá a la justicia para responder por los delitos que se le imputan

Pedro Castillo ofrece su mensaje a la Nación.

El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló, en su mensaje a la Nación ante el Congreso de la República, que responderá a las cinco investigaciones fiscales que se le ha iniciado. Como se sabe, la Fiscalía de la Nación lo acusa de ser cabecilla de una organización criminal tráfico de influencias, colusión agravada y delitos contra la administración pública bajo el delito de encubrimiento personal por los casos de Puente Tarata III, ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía, la fuga de funcionarios cercanos a su gobierno y la injerencia en la compra de Biodiesel a Heaven Petroleum Operators por parte de Petroperú.

“Reconozco el trabajo que se hace desde el Ministerio Público y el Poder Judicial, pues en nuestra patria padecemos sed ancestral de justicia la que debe impartirse por igual y sin distinción de ideologías y colores políticos (...) Y aun cuando se injuria a mi familia a diario, y se ofende la majestad de la presidencia de la República, me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretende imputar, con respeto al debido proceso y no a la justicia mediática. Mi deber siempre es decir la verdad, tal como me lo enseñaron mis padres, por lo que colaboraré en el marco de la Constitución” , indicó.

De otro lado, el jefe de Estado no llegó mencionar la parte de su mensaje en la que pedía al exministro de Transportes, Juan Silva, y a su sobrino Fray Vásquez, quienes se encuentran prófugos por estar involucrados en graves actos de corrupción de su gobierno, que se entreguen a la justicia lo más pronto posible para que digan la verdad. “Conmino a los ciudadanos que se encuentran prófugos de la justicia y que el país reclama su comparecencia, a entregarse a las autoridades, pues el Perú quiere saber la verdad”, señaló.

Silva lleva como no habido desde el 7 de junio pasado cuando el Poder Judicial dictó una orden de detención preliminar por diez días. Sin embargo, el abogado Alfredo Yalán ha dicho su patrocinado tiene toda la intención de entregarse. “Mi cliente siempre ha estado predispuesto a ser un colaborador de la justicia. Lo único que está esperando, y no es que sea una condición, sino que es un derecho que ha planteado, es que se revise la licitación del Puente Tarata. Está dispuesto a entregarse, solo espera el peritaje”, manifestó a RPP Noticias el martes pasado.

Por su parte, Vásquez Castillo se encuentra no habido desde el 28 de marzo del presente año; sin embargo, la madrugada del pasado 16 de julio, un equipo de la Policía Nacional a cargo del general Óscar Arriola, jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) allanó una vivienda ubicada en el distrito de Asia perteneciente al empresario Alejandro Sánchez.

Información proveída desde el área de inteligencia de la institución policial indicó que dicho inmueble era utilizado como escondite por parte del prófugo sobrino del presidente Pedro Castillo; además, se pudo saber que en el mencionado punto se hallaron evidencias de que una persona se habría fugado de la casa horas antes de la intervención.

Recientemente, el Ministerio del Interior aumentó de S/ 15,000 a S/ 30,000 la recompensa para saber el paradero del familiar del mandatario.