Vladimir Cerrón arremete contra Dina Boluarte por juntarse con congresistas de oposición

El encuentro de la vicepresidenta del Perú, Dina Boluarte, con congresistas de oposición, dentro de las instalaciones del Hipódromo de Monterrico, en Surco, ha dado mucho de qué hablar entre políticos de tendencia de derecha, como de izquierda.

De entre ellos, el que más enérgicamente se pronunció fue el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien consideró que esta clase de acciones de la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social solo provocarían el desprecio de quienes la llevaron al poder.

Según su apreciación, la cual publicó en su cuenta personal de Twitter, Boluarte intenta “sobrevivir” a la denuncia constitucional que viene siendo evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.

“Convivencia de Boluarte con la derecha, responde a un acto de sobrevivencia unilateral, pues la derecha desprecia a la izquierda y no dudará en votar verde para su desafuero y, para cuando esto ocurra, Boluarte habrá perdido inclusive el apoyo de la izquierda por su indefinición”, posteó Cerrón.

JUSTIFICARON ENCUENTRO CON BOLUARTE

En una de las fotografías que se difundieron ayer, día en que se celebró el Clásico Independencia de 29 de Julio, tradicional carrera hípica realizada por Fiestas Patrias, se aprecia a Boluarte dialogando con los parlamentarios Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, y Alejandro Cavero, de Avanza País

En la mesa donde estaban sentados, también se encontraba la primera dama, Lilia Paredes (quien se encuentra de espaldas en la fotografía de abajo), mientras que el hijo mayor del presidente Pedro Castillo se encontraba cerca de su madre.

Cavero utilizó sus redes sociales para justificar dicho encuentro. De acuerdo a su publicación, acompañó al congresista de Fuerza Popular a un acto protocolar.

“Mi colega Aguinaga es Presidente del Jockey Club y me pidió acompañarlo a un saludo protocolar a la primera dama quien asistió al Clásico Independencia en lugar de Castillo, y quien está también en la foto. La presencia del presidente suele ser tradición. No hay nada más”, precisó.

“Un saludo protocolar para acompañar a un colega amigo que me lo pidió, no me hace oficialista ni cómplice de nada. Soy de oposición por mis opiniones y mis votos. Y así lo he demostrado y seguiré demostrando”, agregó en otro tuit.

Mientras que Aguinaga indicó que: “El clásico “Independencia” es parte de las efemérides patrias y asiste el presidente de la República tales como PPK, Vizcarra, Alan, Fujimori, Belaunde; la vicepresidenta, la primera dama, la presidenta del Congreso, congresistas. Protocolarmente como Presidente Jockey Club tengo que recibirlos”.

En otra de las imágenes difundidas, se aprecia a la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social junto a la presidenta del Legislativo, Lady Camones, y al congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, posando para una foto con el que sería el trofeo de la competencia.

En su defensa, Muñante justificó dicho encuentro al alegar que su postura de oposición es clara y sus convicciones se mantienen pese a que se reúna con miembros del Ejecutivo.

“También tengo fotos con Anibal Torres y otros ministros, ¿y eso me ha hecho oficialista? Juzguen los votos y las posturas, no las fotos, porque seguro que de las reuniones o actividades que coincidamos habrán más. Aún la crítica de ser razonada”, aclaró en su cuenta de Twitter.

“Yo no decido quien va, fui un invitado. Sobre la inhabilitación ya me pronuncié al respecto, y lo he dicho de varias maneras: por mucho menos hemos inhabilitado a (Martín) Vizcarra”, agregó.

