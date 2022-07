Congresistas de oposición son criticados por reunirse con Dina Boluarte en el Hipódromo de Monterrico

Foto composición.

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, fue captada en el Hipódromo de Monterrico, ubicado en Surco, compartiendo con diversos congresistas, quienes fueron criticados en redes sociales por tener este acercamiento mientras la denuncia constitucional de la también ministra viene siendo evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.

En una de las imágenes difundidas, se aprecia a la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social junto a la presidenta del Legislativo, Lady Camones, y al congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, posando para una foto con el que sería el trofeo del llamado Clásico Independencia de 29 de Julio, tradicional carrera hípica realizada por Fiestas Patrias.

En su defensa, Muñante justificó dicho encuentro al alegar que su postura de oposición es clara y sus convicciones se mantienen pese a que se reúna con miembros del Ejecutivo.

“También tengo fotos con Anibal Torres y otros ministros, ¿y eso me ha hecho oficialista? Juzguen los votos y las posturas, no las fotos, porque seguro que de las reuniones o actividades que coincidamos habrán más. Aún la crítica de ser razonada”, aclaró en su cuenta de Twitter.

“Yo no decido quien va, fui un invitado. Sobre la inhabilitación ya me pronuncié al respecto, y lo he dicho de varias maneras: por mucho menos hemos inhabilitado a (Martín) Vizcarra”, agregó.

Ante las diversas críticas que recibió en la mencionada red social, el legislador comenzó a responderle a sus detractores.

En otra de las fotografías, aparecen los parlamentarios Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, y Alejandro Cavero, de Avanza País, sentados en la misma mesa con Boluarte. Cavero explicó que respondió a la invitación que le hizo Aguinaga para dar un saludo protocolar.

“Alejandro Aguinaga es presidente del Jockey Club, me pidió acompañarlo en un saludo protocolar, nada más”, contó el parlamentario de Avanza País a Correo. Además, reveló que en la cita también estuvo presente la primera dama, Lilia Paredes. Descartó que se haya conversado de algún tema político.

“FUERA CORRUPTA”

En otro momento de su visita al Hipódromo de Monterrico, Dina Boluarte sufrió el rechazo del público que asistió para disfrutar el Clásico Independencia de 29 de Julio. Según un vídeo difundido por las redes sociales, los espectadores de la tradicional competencia abuchearon y pidieron al unísono que la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social sea retirada del lugar.

“¡Fuera! ¡Fuera corrupta, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera corrupta, fuera!”, le gritaron desde las gradas al percatarse de su presencia. El vídeo está acompañado con el siguiente texto: “Primera vez en la historia que se recibe de esta forma a una autoridad en la carrera, evento histórico de fiestas patrias”.

PIDE UN DEBATE ALTURADO

Ante las críticas que recibió el mensaje a la Nación que realizó el presidente Pedro Castillo, Boluarte hizo un llamado para que se realice “un debate alturado en la política y medios de prensa”.

“Alentemos el debate alturado de ideas en la política y en la prensa. Superemos la violencia de las palabras con diálogo democrático”, escribió Boluarte en su cuenta de Twitter.

