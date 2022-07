Dina Boluarte acusó a Mariano González de irresponsable por generar una crisis sin presentar pruebas

Dina Boluarte aseguró que "nunca se ha tratado el cierre del Congreso, esas ideas no son parte del Ejecutivo". Foto: Andina

Dina Boluarte, vicepresidenta del Perú, rechazó rotundamente las revelaciones del exministro del Interior, Mariano González, luego de acusar a Pedro Castillo de obstruir a la justicia y de estar coludido con la corrupción. La también titular del Midis, señaló que el exfuncionario es irresponsable por generar una crisis y no presentar pruebas de lo dicho sobre el mandatario.

En declaraciones a los medios de comunicación, Boluarte sostuvo que no se puede salir a acusar a alguien si no se tienen las pruebas del caso. También mencionó que el extitular del Mininter no asistía a los Consejos de Ministros ordinarios ni Descentralizados.

“Los ministros estamos siempre en constante evaluación, ya escucharon que el ministro saliente no asistía a los Consejos de Ministros ni Descentralizados”, expresó.

“Respecto de las afirmaciones del exministro, lo que queda es que presente las pruebas porque yo no puedo mañana salir a acusarlo a usted si es que no tengo ninguna prueba entre manos. Sería muy irresponsable generar una crisis del tamaño que quiso generar sin ninguna prueba ”, añadió.

Los ministros de Estado se pronuncian sobre las declaraciones de Mariano González. Foto: Agencia Andina.

En esa misma línea, Dina Boluarte manifestó que espera que no pase lo mismo que está sucediendo con Zamir Villarde y Karelim López, ambos colaboradores eficaces que aducen cosas contra Pedro Castillo, pero no presentan pruebas al respecto. Señaló que espera que González no sea tan irresponsable para actuar de esa manera.

“Creo que eso es una actitud muy irresponsable y solamente si el exministro tiene las pruebas, que la presente ya, que no pase, como en el caso del señor Zamir, la señora Karelim López, que hablan, dicen cada domingo”, subrayó.

“Si existe un audio y tiene las pruebas, que las presente. Reitero, no es responsable decir algo y no mostrar lo que estoy queriendo decirle al pueblo peruano que existe. Si realmente hay audios y pruebas, pues que las presente, es más, le exigimos al exministro que las presente”, sentenció.

Pedro Castillo anunció la salida de González por Twitter

González explicó durante una conversación con el programa de Panamericana TV, que Pedro Castillo lo contactó luego de hacer y crear una reestructuración interna en la PNP para nombrar un equipo bajo la jefatura de Harvey Colchado para que ayude directamente al equipo especial presidido por la fiscal Marita Barreto en la búsqueda de Bruno Pacheco, Juan Silva y los sobrinos del jefe de Estado.

“(¿Quién lo cuestionó?) El presidente Castillo en una llamada telefónica me dijo que le dé explicación de mis decisiones. Le dije que si gusta voy de inmediato para conversar y explicarle. Me dijo que me iba a avisar si era más tarde o mañana. A los tres minutos que colgué emitió un tuit”, indicó.

Mariano González se refirió así al mensaje que publicó Castillo Terrones la noche del martes 19 de julio en redes sociales, cuando informó que el titular del Mininter iba a dejar el cargo dentro del Gabinete.

“A cada decisión que tomaba, había una ley del hielo de todo el entorno del gobierno. El presidente, sus asesores (…) hoy no tengo ninguna duda que el señor (Castillo) está comprometido con la corrupción”, aseveró al programa de Panamericana TV.

“Pedro Castillo no merece estar ni un día más en el gobierno. (...) El Congreso debe tomar su decisión, espero que lo haga. Si no lo hace, la calle lo hará (…) irá por todos”, continuó.

VIDEO RECOMENDADO

Aníbal Torres se refirió a lo dicho por Mariano González. VIDEO: TV Perú

SEGUIR LEYENDO