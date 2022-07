¿Quién es Noah Schnapp, el actor de Stranger Things que alborotó a los peruanos con su llegada?

Noah Schnapp, estrella de Stranger Things, ya se encuentra en Lima. (Foto: Getty Images)

El actor Noah Schnapp aterrizó en el aeropuerto internacional Jorge Chávez este viernes 29 de julio. Desde su llegada, su nombre se volvió tendencia en Twitter y otras redes sociales, donde los usuarios se mostraron más que emocionados por la presencia de la estrella de Stranger Things en la capital. Esta es su primera visita al Perú.

Como se sabe, el artista de 17 años se presentará en la Comic Convention Lima 2022, evento realizado en San Miguel, este sábado 30 y domingo 31 de julio. Allí firmará autógrafos, se tomará foto con sus seguidores y participará de un Meet & Greet, que costó S/ 895.05 y se agotó en menos de tres horas.

Según dijo Pierre Aguilar, productor general del evento, Schnapp decidió venir al país en medio de una situación bastante complicada, pues su madre se contagió de COVID-19. Sin embargo, ya se encuentra mejor de salud, por lo que ambos aprovecharon su estadía para hacer turismo en Ica y conocer la Huacachina. “Mamá y yo, surfeando en las dunas”, escribió el joven actor en Instagram.

Noah Schnapp y su madre en Ica. (Foto: Instagram)

¿QUIÉN ES NOAH SCHNAPP?

Nacido el 3 de octubre de 2004, Noah Schnapp es un actor estadounidense conocido mundialmente por interpretar a Will Byers en Stranger Things, exitosa serie de Netflix. Tenía 12 años cuando obtuvo uno de los papeles principales. Actualmente, ya con 17 años, ha vuelto a acaparar la atención del público debido al estreno de la quinta temporada de la serie.

En esta última entrega, los fans no solo quedaron sorprendidos por la gran revelación de Vecna, sino también algo confundidos por las preferencias sexuales de Will Byers. Desde la primera hasta la última temporada, Netflix ha dado guiños que dan a entender que el adolescente se siente atraído por su amigo Mike Wheeler (Finn Wolfhard).

Noah Schnapp de Stranger Things estará en la Comic convention Lima 2022. (Foto: Netflix)

Schnapp conversó con Variety y reafirmó que efectivamente Will es homosexual en la ficción: “Sí, creo que lo es. Obviamente, se insinuó en la temporada uno: siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente, ¿es solo que él crece más lento que sus amigos? Ahora que ha crecido, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100 por ciento claro que es gay y ama a Mike”.

Cabe resaltar que además de Stranger Things, Noah Schnapp ha participado en películas como “Bridge of Spies”, “The Circle”, “We Only Know So Much”, “Abe”, “Waiting for Anya” y “El halloween de Hubie”. También ha prestado su voz para las cintas animadas “Snoopy y Charlie Brown: Peanuts, la película” y “The Legends of Hallowaiin”.

NOAH SCHNAPP EN LA COMIC CONVENTION LIMA 2022

- El sábado 30 de julio y domingo 31 de julio, la Arena 1, ubicado en el Circuito de Playas de San Miguel, abrirá sus puertas a partir de las 12:00 p.m. Sin embargo, debido a la gran expectativa, se recomienda llegar con anticipación para formar la fila.

- Los asistentes deberán ingresar de manera ordenada por la Puerta 1 con su entrada a la mano (física o digital) y con su carné de vacunación con las tres dosis. La doble mascarilla quirúrgica o una KN95 es obligatoria.

- Según el vocero oficial de la Comic Convention Lima, la firma de autógrafos y la toma de fotografías será por orden de llegada. “Hemos preparado una zona totalmente especial que se va a abrir solo ese día, para que la gente pueda esperar de manera ordenada y sentadas”, dijo Aguilar a Infobae.

- La toma de fotografías iniciará a las 12:05 p.m, mientras que la firma de autógrafos empezará a la 1:05 p.m. Tras ello, Noah Schnapp se subirá al escenario de Explanada Exterior a las 2:15 p.m. Se realizará hasta una tercera tanda para que todos los fans tengan su foto al lado de la estrella de Stranger Things.

12: 05 - fotografía

13:05 - autógrafo

14:15 - escenario

14:35 - autógrafo

17:35 - fotografía

18:35 - escenario

19: 00 - fotografía

- A las 9:30 p.m., se realizará el esperado Meet & Greet. Este tendrá una duración aproximada de 25 minutos, en el que un grupo de 30 personas tendrá acceso a una reunión privada con el artista. Podrán interactuar con él de manera ordenada, y tomarse una foto individual y una foto final grupal.

