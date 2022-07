Precios para ver a figuras de Stranger Things, The Flash y La Casa de Papel en la Comic Convention Lima 2022

Diversas estrellas internacionales se presentarán en la Comic Convention Lima 2022. (Foto: Composición Infobae)

El evento de la cultura pop más importante del país, donde se reúnen artistas, fans, gamers, cosplayers, atracciones y mucho más, la Comic Convention Latin America Lima 2022, se realizará del martes 26 de julio al domingo 31 de julio en la Arena 1 de la Costa Verde, ubicado en el distrito de San Miguel.

Para la felicidad de los asistentes, este año se presentarán diversas estrellas de series populares, entre ellas Stranger Things, La Casa de Papel, The Flash y hasta Rebelde Way. Los fans podrán tomarse fotos con ellos, pedir un autógrafo y formar parte de un Meet and Greet exclusivo.

Para ser parte del evento, recuerda que la entrada general tiene un precio de S/ 55.94 (válida para un día). El Full Pass - Fase 2 tiene un valor de S/ 268.79 (válido para todos los días).

A continuación, las estrellas que se presentarán en la Comic convention Latina América Lima 2022 y los precios para conocerlos en persona.

NOAH SCHNAPP

El joven actor que interpreta a Will Byers en Stranger Things estará en Lima para compartir tiempo con sus fans: sábado 30 y domingo 31 de julio, a partir de las 12: 00 p.m.

Firma de autógrafo: S/ 358.02

Foto: S/ 358.02

Meet and Greet: S/ 358.02

Noah Schnapp de Stranger Things estará en la Comic convention Lima 2022. (Foto: Netflix)

MASON DYE

El actor estadounidense que dio vida al jugador de básquetbol Jason Carver en Stranger Things también estará presente el jueves 28 y viernes 29 de julio.

Foto: S/ 67.13

Firma de autógrafo: S/ 67.13

Mason Dye como Jason Carver. (Netflix)

FELIPE COLOMBO

El actor, cantante y músico argentino, quien trabajó en la serie Rebelde Way como Manuel Aguirre, estará del viernes 29 de julio al domingo 31 de julio.

Meet and Greet: S/ 167.82

Foto: S/ 55.94

Firma de autógrafo: S/ 55.94

ENRIQUE ARCE

El recordado Arturo Román de La Casa de Papel conocerá a sus fans peruanos este sábado 30 de julio al domingo 31 de julio.

Meet and Greet: S/ 167.82

Foto: S/ 67.13

Firma de autógrafo: S/ 67.13

Arturito, el personaje más "odiado" de La Casa de Papel. (Foto: Netflix)

RICK COSNETT

El actor australiano, recordado por su papel de Eddie Thawne en la serie The Flash, compartirá tiempo con sus fieles seguidores del sábado 30 de julio al domingo 31 de julio.

Meet and Greet: S/ 167.82

Foto: S/ 67.13

Firma de autógrafo: S/ 67.13

Rick Cosnett como el detective Eddie Thawne, en The Flash. (Foto: Warner Bros)

TOM CAVANAGH

Conocido por su interpretación del Dr. Harrison Wells y del malvado Flash Reverso en la serie The Flash, lo podrás ver en la Comic Convention Lima 2022 los días jueves 28 de julio y viernes 29 de julio.

Meet and Greet: S/ 335.65

Foto: S/ 134.26

Firma de autógrafo: S/ 134.26

Tom Cavanagh en The Flash. (Foto: Warner Bros)

CONSIDERACIONES PARA LOS ASISTENTES

- Se permitirá solo una persona por foto.

- El autógrafo no da derecho a foto.

- El Meet and Greet tiene una duración aproximada de 25 minutos, en el que un grupo de 30 personas tendrá acceso a una reunión privada con el artista. Podrán interactuar con él de manera ordenada, y tomarse una foto individual y una foto final grupal.

*Se deberán seguir las instrucciones de los organizadores y personal de seguridad. El personal podrá retirar a cualquier persona que tenga una conducta o estado inapropiado sin derecho a reclamo ni reembolso alguno.

