Concurso cosplay en la Comic Convention Lima 2022: premios, bases y cómo participar

El evento se llevará a cabo del martes 26 de julio al domingo 31 de julio en San Miguel. (Foto: Comic Convention Lima 2021)

Este martes 26 de julio se dará inicio a la Comic Convention Lima 2022, el evento de la cultura pop más importante del país, que reunirá a artistas, fans, gamers, música en vivo, atracciones y mucho más. Para la alegría de los amantes de la cultura geek, el evento realizará un concurso cosplay los días jueves 28 y viernes 29 de julio. El ganador se llevará a casa dinero en efectivo.

Mediante las redes sociales de la Comic Convention Lima 2022, se invitó a los asistentes a “tomar la forma de tu personaje favorito y formar parte del evento de cultura pop más grande Latinoamérica”. El que logre convencer al jurado invitado será acreedor de S/ 1600.

Se resaltó que el único requisito para participar es ser mayor de 15 años y enviar dos fotografías del cosplay elegido al correo electrónico de la organización hasta el domingo 24 de julio. Los seleccionados competirán en el evento oficial, que se llevará a cabo en la Arena 1 de la Costa Verde, ubicado en el distrito de San Miguel.

Concurso cosplay en la Comic Convention Lima 2022. (Foto: Instagram)

¿CÓMO PARTICIPAR?

- Envía 2 fotos como máximo de tu cosplay individual a concursocosplay@comiconlatam.com con tu nombre completo, edad y personaje caracterizado hasta el 24 de Julio.

- Atento a las redes sociales porque se publicarán a los semifinalistas el 25 de Julio.

- Si ves tu nombre y apellido en el listado, prepárate para las semifinales. Esta etapa se realizará presencialmente en pasarela el jueves 28 de julio.

- Ese mismo día se elegirá a los finalistas del concurso.

- El ganador será elegido por un jurado en la final presencial el viernes 29 de julio.

Recuerda que la entrada general para ingresar al Comic convention Latina América tiene un precio de S/ 55.94 (válida para un día). El Full Pass - Fase 2 tiene un valor de S/ 268.79 (válido para todos los días).

ARTISTAS INVITADOS

Este año se presentarán diversas estrellas de series populares, entre ellas Stranger Things, La Casa de Papel, The Flash y hasta Rebelde Way. Los fans podrán tomarse fotos con ellos, pedir un autógrafo y formar parte de un Meet and Greet exclusivo.

Por ejemplo, Noah Schnapp, el joven actor que interpreta a Will Byers en Stranger Things estará en Lima para compartir tiempo con sus fans: sábado 30 y domingo 31 de julio.

Noah Schnapp de Stranger Things estará en la Comic convention Lima 2022. (Foto: Netflix)

Mason Dye, el actor estadounidense que dio vida al jugador de básquetbol Jason Carver en Stranger Things, también estará presente el jueves 28 y viernes 29 de julio.

El actor, cantante y músico argentino Felipe colombo, quien trabajó en la serie Rebelde Way como Manuel Aguirre, estará del viernes 29 de julio al domingo 31 de julio.

Enrique Arce, el recordado Arturo Román de La Casa de Papel conocerá a sus fans peruanos este sábado 30 de julio al domingo 31 de julio.

Arturito, el personaje más "odiado" de La casa de papel

Finalmente, Rick Cosnett, recordado por su papel de Eddie Thawne en la serie The Flash, compartirá tiempo con sus fieles seguidores del sábado 30 de julio al domingo 31 de julio.

Los precios para conocer a las estrellas van desde los S/ 67 hasta los S/ 895.

CÓMO COMPRAR ENTRADAS PARA LA COMIC CONVENTION LIMA 2022

- Ingresa a la página de Joinnus o hacienco clic AQUÍ.

- Busca el evento Comic Convention Latin America.

- Ingresa al evento y selecciona la fecha que deseas asistir al Arena 1 de San Miguel.

- Tras haber seleccionado la mejor opción para ti, has clic en comprar.

- Debes de estar registrado en la página de Joinnus para poder acceder a la compra online.

- Selecciona el método de pago y listo.

De acuerdo a la organización del evento, los menores de cuatro años se encuentra excluidos de pagar entrada al evento, por lo que podrás ir con tu hijo, nieto o sobrino a la Comic Convention Lima 2022.

